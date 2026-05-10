¡Billie Eilish llega al cine! Esta es la lista completa de canciones de 'Hit Me Hard and Soft'

Billie Eilish lleva su gira Hit Me Hard and Soft a la pantalla grande con una película de concierto en 3D codirigida por James Cameron, donde el setlist recorre buena parte de su carrera: desde sus primeros temas como Ocean Eyes hasta canciones recientes como Lunch, Chihiro, Wildflower y Birds of a Feather.

El filme, titulado Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), fue capturado durante los conciertos que la cantante ofreció en el Co-op Live Arena de Manchester en julio de 2025. La producción utiliza tecnología 3D para mostrar la presentación con profundidad visual, tomas de escenario, momentos de público y fragmentos detrás de cámaras.

Billie Eilish y James Cameron llevan el concierto al cine

La película fue codirigida por Billie Eilish y James Cameron, cineasta conocido por proyectos como Titanic y Avatar, donde el uso de tecnología 3D ha sido parte central de su lenguaje visual. En este caso, el formato busca trasladar la energía de la gira a una experiencia cinematográfica más envolvente.

La película fue grabada en Manchester frente a más de 23 mil fans y combina el concierto con escenas íntimas fuera del escenario. La reseña señala que el formato 3D permite ver desde efectos de escenario hasta reacciones del público, con el objetivo de recrear la sensación colectiva de un show en vivo.

Este es el segundo concierto filmado importante de Billie Eilish, después de Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, estrenado en 2021 y dirigido por Robert Rodriguez y Patrick Osborne. Aquella producción tenía un tono más estilizado y narrativo, mientras que Hit Me Hard and Soft: The Tour se presenta como una experiencia de concierto más directa.

Billie Eilish y James Cameron AFP

Lista completa de canciones de la película

La banda sonora de la película incluye temas de sus tres álbumes de estudio, canciones independientes y colaboraciones. El recorrido mezcla momentos oscuros, baladas, pop alternativo, electrónica y algunos de los mayores éxitos de su carrera.

INTRO

CHIHIRO

LUNCH

NDA

Therefore I Am

WILDFLOWER

when the party’s over

THE DINER

ilomilo

bad guy

THE GREATEST

Your Power

SKINNY

TV

BITTERSUITE

bury a friend

Oxytocin

Guess

everything i wanted

BLUE

lovely

idontwannabeyouanymore

Ocean Eyes

L’AMOUR DE MA VIE

What Was I Made For?

Happier Than Ever

BIRDS OF A FEATHER

La selección coincide con el perfil de la gira Hit Me Hard and Soft, que combina canciones del álbum de 2024 con cortes de etapas anteriores como When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever. Plataformas como Setlist.fm registran un orden de show similar para la gira, con temas como Chihiro, Lunch, NDA, Therefore I Am, Wildflower, bad guy y Happier Than Ever entre los momentos habituales del concierto.

Billie Eilish, póster promocional de su concierto en cines Especial

De Hit Me Hard and Soft a sus primeros éxitos

El centro emocional del filme está en el álbum Hit Me Hard and Soft, publicado en 2024. De ese proyecto aparecen canciones como “Chihiro”, “Lunch”, “Wildflower”, “The Greatest”, “Skinny”, “Bittersuite”, “Blue”, “L’Amour de Ma Vie” y “Birds of a Feather”.

Estas canciones muestran la etapa más reciente de Billie Eilish, con una producción más expansiva y cambios de ritmo que funcionan bien en vivo. “Birds of a Feather”, por ejemplo, se convirtió en uno de los temas más populares del disco y suele funcionar como uno de los cierres más coreados del show.

La película también incluye canciones de su primera etapa, como “Ocean Eyes”, “idontwannabeyouanymore”, “when the party’s over”, “bury a friend”, “ilomilo” y “bad guy”. Estas piezas permiten seguir la evolución de una artista que pasó del pop alternativo íntimo a una puesta en escena de arena global.

Billie Eilish AFP

Las colaboraciones y canciones fuera de álbum

Además de sus temas de estudio, la película incluye canciones que tienen un lugar especial dentro de su repertorio. Una de ellas es “Guess”, colaboración asociada a Charli XCX, que se integra al concierto como uno de los momentos más comentados por fans.

También aparece “What Was I Made For?”, canción de la banda sonora de Barbie que le dio a Billie Eilish y Finneas reconocimientos importantes, incluido el Oscar a mejor canción original en 2024. Su inclusión añade un momento más pausado dentro de una lista que alterna energía, vulnerabilidad y grandes coros.

¿Qué hace distinta a esta película de concierto?

A diferencia de un simple registro de gira, Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) busca apoyarse en el lenguaje visual del cine. AP reportó que el proyecto incluye perspectivas poco habituales, como la vista de la propia Billie durante su entrada al escenario, así como momentos con fans y escenas detrás de cámaras.

Elle también destacó que la película se enfoca más en el concierto que en el documental, aunque sí muestra momentos personales: Billie arreglándose, calentando la voz, lidiando con una lesión y tomando decisiones sobre la ubicación de cámaras.

El resultado apunta a una experiencia pensada para fans que ya conocen la gira, pero también para quienes no pudieron verla en vivo. El formato 3D permite que canciones como bad guy, “Happier Than Ever”, “Lunch” o “Birds of a Feather” se presenten con una dimensión más física, cercana a la energía de un concierto masivo.