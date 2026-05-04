¡Ni Miranda Priestly lo esperaba!; El diablo viste a la moda 2 arrasa en taquilla  

El diablo viste a la moda 2 debutó con una cifra impresionante en la cartelera mundial, alcanzando 233,6 millones de dólares en su primer fin de semana. Este resultado la posiciona como el segundo mejor estreno del año y le permitió colocarse por encima de Michael en la taquilla de Estados Unidos.

Desde su llegada a los cines, la producción de 20th Century Studios y distribuida por Disney logró captar la atención del público. En territorio estadounidense y canadiense sumó 77 millones de dólares, mientras que en el resto del mundo acumuló 156,6 millones, superando las previsiones que se tenían antes de su estreno.

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El éxito de El diablo viste a la moda 2 en cines

Las expectativas previas quedaron cortas frente a los resultados reales. En solo unos días, la película ya alcanzó el 72% de lo que la primera entrega consiguió en toda su corrida comercial, cuando llegó a 326,5 millones de dólares a nivel global.

El Diablo Viste a la Moda 2. Especial

La cinta se proyectó en más de 4.100 salas en Norteamérica, lo que facilitó su alcance entre el público. De acuerdo con encuestas realizadas a la salida de las funciones, el 76% de los asistentes fueron mujeres, y un 74% aseguró que “definitivamente recomendaría” la película.

En cuanto a la crítica del público, obtuvo una calificación A- en CinemaScore, superando la B que recibió la primera parte. Esto refleja una mejor recepción general en comparación con la historia original.

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La secuela vuelve a estar dirigida por David Frankel y reúne nuevamente a Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. La historia retoma a los personajes en un contexto mediático distinto al que se presentó en 2006.

El presupuesto también aumentó considerablemente, pasando de 35 millones de dólares en la primera película a 100 millones en esta nueva entrega.

Récords para El diablo viste a la moda 2

El estreno también marcó nuevos logros para sus protagonistas. Para Meryl Streep, representa el mejor debut de su carrera tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, superando a Mamma Mia: Here We Go Again. En el caso de Emily Blunt, se convirtió en su mayor apertura global, por encima de Oppenheimer.

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En el extranjero, Italia fue el mercado más fuerte con 16,6 millones de dólares, impulsado por la participación de Lady Gaga y una escena ambientada en Milán. En ese país, la película consiguió una de las aperturas más importantes para una producción de Hollywood.

Aunque logró liderar la taquilla en la mayoría de los territorios, en países como Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Japón se ubicó en la segunda posición.

El interés del público ya se reflejaba desde antes del estreno. El primer tráiler, lanzado a finales de 2025, alcanzó 185 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el más visto de 20th Century Studios y el segundo del año. El tráiler final sumó 67 millones de reproducciones en el mismo periodo.

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Durante su primer fin de semana, se estima que 5 millones de personas acudieron a verla en Norteamérica, con un precio promedio de entrada de 14,56 dólares. Además, el 29% de los ingresos provino de formatos premium de gran pantalla.

El desempeño de Michael en su segunda semana

Mientras tanto, Michael descendió al segundo lugar con una recaudación de 54 millones de dólares en su segunda semana, lo que representa una caída del 44%. Aun así, su acumulado global ya alcanza los 423,9 millones.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, comentó que el resultado estuvo “en el extremo alto de lo que habíamos especulado que podría ocurrir”, y también señaló que “la sabiduría convencional de que una nueva película gigante puede eliminar a una película que ya se ha instalado se demuestra constantemente incorrecta”.

PJG