Todos los cameos que aparecen en 'El Diablo viste a la Moda 2'

El regreso de El Diablo viste a la Moda no solo trajo de vuelta a Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling. La secuela también convirtió el universo de Runway en una pasarela de celebridades, diseñadores, modelos, periodistas, músicos y figuras del deporte que aparecen en distintos momentos de la película, algunas con escenas breves y otras con cameos pensados para que los fans más atentos los detecten.

A casi dos décadas de la primera película, El Diablo viste a la Moda 2 recupera el glamour, la tensión editorial y el humor ácido que hicieron famosa a la historia protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Pero esta vez, el mundo de Miranda Priestly parece mucho más amplio: ya no solo está construido alrededor de una revista de moda, sino de una industria donde conviven las pasarelas, las alfombras rojas, los eventos de lujo, los influencers, las figuras digitales y los nombres más reconocibles del entretenimiento.

La secuela incluye una larga lista de cameos que van desde Lady Gaga hasta Donatella Versace, Naomi Campbell, Marc Jacobs, Heidi Klum, Ashley Graham, Law Roach, Ciara y Karl-Anthony Towns, entre otros.

Lady Gaga, uno de los cameos más comentados

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Lady Gaga, quien aparece como ella misma dentro de la película. Su cameo ocurre en el contexto de la Semana de la Moda de Milán, uno de los escenarios que ayudan a expandir la historia más allá de Nueva York y del universo tradicional de Runway.

La aparición de Gaga funciona casi como una declaración de intenciones: la secuela quiere mostrar que el mundo de la moda ya no puede separarse de la música, la cultura pop y la celebridad global. Su presencia no solo suma glamour, también refuerza la idea de que Miranda sigue moviéndose en los círculos más exclusivos de la industria.

Donatella Versace y el peso de la moda real

Otro cameo clave es el de Donatella Versace, una de las figuras más reconocibles del diseño italiano. Donatella aparece en una escena relacionada con Emily Charlton, mientras Andy intenta encontrarla.

Su aparición tiene sentido dentro de una película que busca que el mundo de Runway se sienta conectado con la moda real. En la primera entrega, la revista ficticia funcionaba como una representación del poder editorial y de las jerarquías del estilo. En la secuela, la presencia de diseñadores reales ayuda a reforzar esa sensación de que Miranda Priestly no solo dirige una revista, sino que sigue siendo una figura capaz de moverse entre los nombres más influyentes de la industria.

Donatella Versace aparece en El diablo se viste a la moda 2 Especial

Naomi Campbell, Heidi Klum y Ashley Graham en la pasarela de cameos

La lista de modelos y figuras vinculadas con la moda también incluye a Naomi Campbell, Heidi Klum y Ashley Graham. Elle reportó que varias de estas apariciones forman parte de escenas de fiesta, pasarela o alfombra roja, lo que convierte a la secuela en una especie de evento de moda dentro de la propia película.

Heidi Klum tiene un lugar especial para los fans de la primera cinta, ya que también apareció brevemente en la película de 2006. Su regreso funciona como un guiño directo a quienes recuerdan los cameos originales y entienden que El Diablo viste a la Moda siempre jugó con la frontera entre la ficción y la industria real.

Ashley Graham, por su parte, aparece en una escena inspirada en una alfombra roja, mientras que Naomi Campbell aporta uno de esos momentos que conectan la película con la historia viva de la moda. No se trata únicamente de poner nombres famosos en pantalla, sino de poblar el mundo de Runway con figuras que el público asocia de inmediato con glamour, estilo y presencia mediática.

Law Roach, Ciara y la moda como espectáculo pop

Entre los cameos más actuales también aparece Law Roach, stylist reconocido por su trabajo con figuras como Zendaya. Su participación suma una lectura más contemporánea del mundo de la moda, donde los estilistas ya no son figuras detrás de cámaras, sino personajes con identidad pública y peso cultural propio.

También aparece Ciara, quien forma parte de las escenas vinculadas con eventos de alto perfil. Su presencia se suma a esa mezcla de música, moda y celebridad que domina la secuela. En ese sentido, El Diablo viste a la Moda 2 parece entender que la moda actual ya no vive solo en las revistas: también circula en redes sociales, alfombras rojas, videos virales y apariciones públicas cuidadosamente diseñadas.

Karl-Anthony Towns y el cameo deportivo

Uno de los cameos más inesperados es el de Karl-Anthony Towns, jugador de los New York Knicks, quien aparece como él mismo en una fiesta organizada por Miranda Priestly en los Hamptons. De acuerdo con New York Post, el basquetbolista describió su participación como “un honor” y comparte una breve escena con Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway.

Otros cameos que quizá no notaste

La lista no termina ahí. Harper’s Bazaar menciona otros nombres como Marc Jacobs, Brunello Cucinelli, Camilla y Carolina Cucinelli, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, Jon Batiste, Amelia Dimoldenberg, Kara Swisher, Tina Brown, Jenna Bush Hager, Winnie Harlow, Ronny Chieng, Tomi Adeyemi, Molly Jong-Fast y Brigitte Lacombe.

La cantidad de apariciones convierte a El Diablo viste a la Moda 2 en una película que también funciona como juego visual para el espectador. Mientras avanza la historia de Andy, Miranda, Emily y Nigel, la pantalla se llena de rostros que conectan la ficción con el mundo real de la moda, los medios y el espectáculo.