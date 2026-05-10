¡El karma es...! Taylor Swift registra como marca a sus gatos: Meredith, Olivia y Benjamin

Taylor Swift no solo protege legalmente su nombre, sus discos y algunas frases de sus canciones: también registró como marca los nombres de sus tres gatos, Meredith, Olivia y Benjamin Swift. La medida forma parte de una estrategia más amplia de propiedad intelectual con la que la cantante busca controlar el uso comercial de elementos asociados a su imagen pública, desde mercancía oficial hasta posibles productos derivados de su universo personal.

De acuerdo con Billboard, el nombre Meredith, Olivia & Benjamin Swift forma parte de la lista de marcas vinculadas a Taylor Swift. La cantante ya había buscado proteger los nombres de sus gatos desde años anteriores, especialmente después de la llegada de Benjamin Button, su tercer gato, presentado públicamente durante la etapa de ME!.

¿Quiénes son Meredith, Olivia y Benjamin Swift?

Los tres gatos de Taylor Swift son parte reconocible de su imagen pública. Meredith Grey y Olivia Benson son dos gatas Scottish Fold, mientras que Benjamin Button es un gato Ragdoll que apareció por primera vez en el video de “ME!”, lanzado en 2019.

Sus nombres también tienen referencias pop. Meredith fue nombrada por Meredith Grey, personaje de Grey’s Anatomy; Olivia toma su nombre de Olivia Benson, protagonista de Law & Order: Special Victims Unit; y Benjamin Button hace referencia al personaje de The Curious Case of Benjamin Button.

Olivia Benson, en particular, se ha convertido en una de las mascotas más famosas del entretenimiento. Ha aparecido en videos musicales como Blank Space, ME! y Karma, además de formar parte de comerciales y referencias dentro del universo visual de Swift.

Los gatos de Taylor Swift Cortesía

¿Qué significa que Taylor Swift registre a sus gatos como marca?

Registrar el nombre de sus gatos no significa que Taylor Swift “posea” palabras comunes como Meredith, Olivia o Benjamin de manera absoluta. En términos de marca, la protección suele aplicarse a usos comerciales específicos, especialmente cuando esos nombres se usan juntos y asociados al universo de la cantante.

En 2019, ABC News reportó que la empresa de Swift, TAS Rights Management, había solicitado registrar “Meredith, Olivia & Benjamin Swift” para permitir el uso comercial en mercancía relacionada con sus mascotas.

Ese tipo de registro puede cubrir productos como ropa, accesorios, artículos para el hogar, juguetes, bolsas o mercancía oficial. La intención es evitar que terceros vendan productos que hagan parecer que están autorizados por Swift o vinculados directamente con ella.

Taylor Swift registró a sus gatos Especial

Los puntos clave del registro

Taylor Swift registró como marca “Meredith, Olivia & Benjamin Swift”.

Los nombres corresponden a sus tres gatos: Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button .

. El registro está vinculado a posibles productos oficiales y mercancía.

La estrategia forma parte del manejo de propiedad intelectual de TAS Rights Management .

. Swift también ha protegido frases, títulos, nombres de discos y elementos de su imagen pública.

En 2026, además, presentó solicitudes para proteger su voz e imagen frente a posibles usos con inteligencia artificial.

Los gatos de Taylor Swift, de mascotas a parte del negocio

La relación de Taylor Swift con sus gatos ha sido visible desde hace más de una década. Meredith y Olivia aparecieron en distintas etapas de su carrera, mientras que Benjamin fue presentado al público en el video de ME!, donde Swift terminó adoptándolo después de conocerlo durante el rodaje.

Desde entonces, los tres forman parte del imaginario de sus fans. En redes sociales, sus apariciones suelen generar conversación, memes y publicaciones dedicadas a ellos. Esa popularidad explica por qué sus nombres pueden ser protegidos como parte de una estrategia de mercancía.