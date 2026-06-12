¿El Día de la Revelación tiene escenas postcréditos? Esto debes saber

La costumbre de incluir escenas postcréditos se volvió tan común que muchos espectadores ya no abandonan la sala cuando aparecen los primeros nombres en pantalla.

Algunas producciones utilizan esos minutos para presentar nuevos personajes, adelantar futuras historias o simplemente añadir un último momento pensado para los fans.

Por eso, con la llegada de El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg, muchos asistentes comenzaron a hacerse la misma pregunta.

Antes de quedarte esperando durante todos los créditos, esto es lo que debes saber.

Extraterrestres en El Día de la Revelación. Foto: Universal Pictures

¿El Día de la Revelación tiene escenas postcréditos?

El Día de la Revelación no tiene escenas postcréditos. Una vez que termina la historia principal, no aparece ninguna secuencia extra, escena oculta o adelanto relacionado con una posible continuación.

Tampoco hay material adicional pensado para expandir la trama o responder preguntas que hayan quedado abiertas durante la película.

Después del desenlace, la pantalla da paso a los créditos tradicionales acompañados por música de fondo, sin ninguna sorpresa reservada para los espectadores que permanezcan en sus asientos.

Por ello, si tu única intención es descubrir si existe una escena adicional, puedes abandonar la sala cuando termine la película sin preocuparte por perderte algo importante.

¿Por qué algunas personas creen que sí hay una escena extra?

Parte de la confusión proviene del propio final de la película.

Y es que El Día de la Revelación deja algunos aspectos abiertos a la interpretación.

La película fue concebida para que el espectador saque sus propias conclusiones a partir de los acontecimientos que observa en pantalla, sin depender de una secuencia posterior para completar la experiencia.

Por eso, aunque el final pueda generar preguntas, la respuesta no se encuentra en los créditos.

El Día de la Revelación es protagonizada por Emily Blunt. Foto: Universal Pictures

¿Por qué Steven Spielberg decidió evitar las escenas postcréditos?

A diferencia de muchas franquicias modernas, el director suele apostar por historias que funcionan por sí mismas y que no necesitan una escena adicional para justificar lo que ocurre en pantalla.

A lo largo de su trayectoria, Spielberg ha construido películas pensadas para tener un inicio, desarrollo y desenlace dentro de una misma experiencia cinematográfica.

Por ello, no resulta extraño que El Día de la Revelación siga esa misma filosofía.

¿Vale la pena quedarse hasta el final de los créditos?

Si lo que buscas es una escena oculta, una secuela sorpresa o una revelación adicional, la respuesta es no.

La historia de El Día de la Revelación termina cuando concluye la película.

No hay secuencias secretas, avances de futuras entregas ni apariciones inesperadas después de los créditos.

Eso sí, quienes disfrutan quedarse para reconocer el trabajo del elenco y del equipo detrás de la producción pueden hacerlo sin problema.