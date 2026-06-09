El Día de la Revelación de Spielberg arrasa en Rotten Tomatoes, ésta es su calificación

La cinta El Día de la Revelación dominó las primeras métricas de aprobación en el portal especializado Rotten Tomatoes. El esperado proyecto de ciencia ficción del director Steven Spielberg alcanzó un sólido 89% de calificación tras la estricta evaluación inicial de la prensa internacional.

Los expertos cinematográficos publicaron hasta el momento 112 reseñas positivas que alaban el regreso triunfal del cineasta a la temática extraterrestre. Los números iniciales perfilan a la producción como un éxito rotundo para el estudio y auguran una excelente recepción monetaria en la taquilla global.

El Día de la Revelación es protagonizada por Emily Blunt. Foto: Universal Pictures

El filme pisa los talones del anterior éxito comercial del realizador, la aclamada cinta biográfica Los Fabelman, la cual ostenta un 92% de aprobación en la misma plataforma web. La verdadera prueba de fuego llegará a las salas de exhibición este jueves 11 de junio de 2026.

La industria del entretenimiento centra su atención en el inminente veredicto del público general sobre esta ambiciosa superproducción de Hollywood. Las estimaciones financieras proyectan ingresos multimillonarios durante los primeros días de exhibición, fuertemente impulsados por los excelentes comentarios de los críticos especializados.

Una conspiración alienígena en la pantalla grande

El largometraje marca el reencuentro del legendario director con el género que cimentó su carrera dorada en la industria cinematográfica mundial. La narrativa sigue los tensos pasos de Margaret Fairchild, una tenaz meteoróloga interpretada magistralmente por la aclamada actriz británica Emily Blunt.

La especialista científica descubre de manera accidental un volumen masivo de información gubernamental estrictamente clasificada sobre la existencia de seres de otros mundos. La protagonista une fuerzas con el audaz informante Daniel Kellner, encarnado con maestría actoral por el británico Josh O'Connor.

Extraterrestres en El Día de la Revelación. Foto: Universal Pictures

Ambos personajes asumen la peligrosa y titánica misión de desmantelar una compleja red de mentiras frente a los ojos curiosos del público. La dupla busca mostrar al mundo entero la verdad absoluta sobre la presencia de vida alienígena en el planeta Tierra.

El inteligente guion explora la tensión asfixiante de un secreto de estado oculto celosamente durante más de siete décadas continuas. Las agencias de inteligencia despliegan todo su armamento y personal táctico para frenar la investigación protagónica y silenciar las filtraciones inmediatamente.

El desafío implacable de mantener el orden mundial

Las altas esferas del poder político actúan con brutalidad desmedida para evitar que la información confidencial desestabilice el frágil sistema social contemporáneo. La cúpula gubernamental considera que revelar la evidencia extraterrestre provocará el colapso destructivo y definitivo del orden mundial establecido por los líderes internacionales.

La cacería sistemática contra los valientes filtradores inyecta altísimas dosis de adrenalina y suspenso psicológico durante la totalidad del metraje fílmico. Spielberg orquesta persecuciones vehiculares trepidantes y secuencias de acción magistrales que obligan al espectador a mantenerse aferrado a su butaca del cine.

El Día de la Revelación promete ser un éxito de taquilla. Foto: Universal Pictures

Las cadenas de cine en México reportan actualmente una demanda atípica en la fase de preventa de boletos físicos y digitales. Los asistentes agotan velozmente las localidades para las ansiadas funciones de medianoche proyectadas en las codiciadas salas de formato IMAX y pantallas tradicionales.

La combinación de un elenco coral estelar, efectos visuales de última generación y una dirección veterana impecable apuntala este gran lanzamiento cinematográfico. La obra figura ya como el principal evento de la temporada veraniega y promete sacudir con fuerza los cimientos de la ciencia ficción moderna.