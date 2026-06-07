¿De qué trata El día de la revelación? El regreso de Spielberg a la ciencia ficción está marcado con esta película protagonizada por Emily Blunt, para resolver la pregunta del mill´´on que a fascinado al cineasta: ¿realmente estamos solos en este universo?

El legendario Steven Spielberg vuelve a mirar hacia las estrellas con Disclosure Day (en su idioma original), el filme que promete sacudir las salas de cine y las mentes de millones de espectadores alrededor del planeta.

La expectativa no es para menos, pues el director ha decidido abordar la ciencia ficción desde una trinchera sumamente distinta a la de sus producciones pasadas y después de años de no sentarse en la silla de dirección.

En esta ocasión, la trama nos coloca directamente en un escenario contemporáneo, donde el verdadero misterio no radica únicamente en la llegada de naves intergalácticas, sino en los oscuros secretos gubernamentales que por décadas buscaron mantener a la humanidad con los ojos vendados.

¿De qué trata ‘El día de la revelación’? Universal Pictures

¿De qué trata El día de la revelación?

Tras décadas de mitos urbanos, teorías conspirativas en internet, avistamientos borrosos y supuestos encubrimientos por parte de las altas esferas gubernamentales, el mundo entero se entera formalmente de que las inteligencias no humanas no solo existen, sino que han estado visitando e interactuando con la Tierra desde hace muchísimo tiempo.

Esta confirmación oficial desata un caos institucional y social sin precedentes; la trama de El día de la revelación, escrita por David Koepp junto al propio Spielberg se enfoca en las consecuencias humanas, éticas y políticas de la transparencia informática.

¿Qué pasa cuando una verdad de este calibre sale a la luz y los gobiernos pierden el control de la narrativa? Es una carrera contra el tiempo que mezcla la desesperación por la supervivencia con el asombro filosófico de saber que el cosmos es mucho más concurrido de lo que nos habían contado.

¿De qué trata ‘El día de la revelación’? Universal Pictures

¿Quién es el elenco de El día de la revelación?

La encargada de llevar el rol principal de la meteoróloga Margaret Fairchild es Emily Blunt, quien ya ha demostrado con creces su capacidad para brillar tanto en dramas como en cintas llenas de tensión y acción.

Acompañándola en esta travesía paranoica encontramos al joven actor británico Josh O'Connor, ampliamente reconocido por su trabajo actoral en The Crown. El reparto estelar se complementa con figuras de la talla del ganador del Premio de la Academia Colin Firth, quien aporta elegancia y un aura de misterio institucional a la trama, así como el nominado al Óscar Colman Domingo.

Cerrando este reparto, se encuentran Wyatt Russell y la joven actriz Eve Hewson, quien regresa a trabajar bajo las órdenes del director tras su excelente participación en la cinta histórica El puente de los espías.

¿De qué trata ‘El día de la revelación’? Universal Pictures

¿Qué se espera de los extraterrestres de El día de la revelación?

En conferencias de prensa recientes, Steven Spielberg confesó que su perspectiva sobre las visitas alienígenas ha cambiado drásticamente con el paso del tiempo, volviéndose una visión muchísimo más realista, aterrizada y menos fantasiosa que en sus años de juventud.

En lugar de presentar monstruos verdes con antenas o criaturas puramente malévolas que buscan vaporizar nuestras ciudades por diversión, los seres de están íntimamente ligados a conceptos sociológicos complejos como la confianza, el manejo de secretos históricos y la reacción de las masas.

En El día de la revelación veremos recreaciones de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAPs), los icónicos y misteriosos círculos trazados en los campos de cultivo, animales con comportamientos extraños y apariciones visuales que se inspiran directamente en los testimonios reales de pilotos militares y archivos desclasificados que han salido a la luz pública en los últimos años en los Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena El día de la revelación?

Universal Pictures ha programado el estreno de El día de la revelación para el próximo miércoles 10 de junio de 2026.