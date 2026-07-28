¡Enamorado otra vez! Cristian Castro confirma su romance y presenta a su nueva novia

Cristian Castro atraviesa una etapa de cambios que parece tenerlo más ilusionado que nunca. Además de celebrar un importante logro académico, el cantante sorprendió al confirmar que nuevamente está enamorado y presentó públicamente a la mujer que ocupa un lugar especial en su corazón.

¿Cómo se llama la nueva novia de Cristian Castro?

Tras ofrecer un concierto en Puebla, el intérprete concedió una entrevista en la que habló sin reservas sobre este nuevo capítulo de su vida sentimental. Aunque su acompañante prefirió mantenerse alejada de las cámaras, el artista no dudó en compartir algunos detalles sobre la relación y dejó ver la felicidad que vive actualmente.

El cantante aseguró que disfruta estar enamorado y habló con entusiasmo sobre esta nueva etapa de su vida. Captura de pantalla

La mujer en cuestión se llama Ángela y, según explicó el propio Cristian, no pertenece al mundo del espectáculo y es una persona muy reservada, razón por la que decidió no aparecer frente a los medios.

¿Quién es la nueva novia de Cristian Castro?

Durante la charla, el hijo de Verónica Castro fue cuestionado sobre su situación sentimental y confirmó que está conociendo a alguien muy especial. Aunque aclaró que la relación todavía está en una etapa inicial, no ocultó el entusiasmo que siente por este nuevo romance.

Estoy saliendo con alguien, todavía no es una novia oficial, pero estamos saliendo, está en rumbo", comentó entre sonrisas.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, el cantante incluso reveló cuál fue una de las primeras cosas que lo conquistó de Ángela.

Aunque Ángela prefirió mantenerse fuera de cámaras, Cristian no ocultó la felicidad que siente junto a ella. Captura de pantalla

Pues besa muy bien", respondió entre risas, provocando la sorpresa de los presentes.

También explicó por qué su compañera decidió permanecer fuera del lente de las cámaras.

La Ángela no quiere dar la cara. Es mexicanota, muy tímida", dijo con cariño, dejando claro que respeta por completo el deseo de mantener su privacidad.

Cristian Castro habla de sus relaciones amorosas

Cristian Castro siempre ha sido muy abierto al hablar de su gusto por compartir la vida en pareja y, durante la entrevista, confesó que el amor ha sido una constante en su historia personal.

El intérprete de Azul aseguró que siempre ha disfrutado compartir su vida en pareja. Foto: Cuartoscuro.com

Yo lo único que pienso desde chiquito es en estar en pareja. A mí me gusta mucho disfrutar a la mujer. La mujer es la criatura más preciosa", expresó.

Incluso bromeó sobre la fama que tiene de enamorarse con facilidad.

Algunos me dicen 'El reloj' porque a cualquier muñeca me adapto", comentó entre carcajadas.

Sus declaraciones dejaron ver que, después de varias relaciones mediáticas a lo largo de los años, continúa creyendo en el amor y está dispuesto a disfrutar esta nueva oportunidad sentimental.

Cristian Castro revela detalles sobre su graduación

Pero el romance no fue la única noticia que compartió. Cristian también reveló que acaba de cumplir una meta personal que tenía pendiente desde hace mucho tiempo: concluir sus estudios de preparatoria.

El cantante confesó sentirse especialmente orgulloso por este logro y adelantó que el próximo 12 de agosto recibirá oficialmente su certificado en una ceremonia muy especial. Además, anunció que su madre, Verónica Castro, será la madrina de la generación.

El artista confesó que espera compartir su graduación con sus hijos y su familia. (Foto: Mezcal Entertainment)

Es un gran logro para mí haber terminado la preparatoria... Mi mamá va a ser la madrina de la generación y estoy contentísimo", comentó emocionado.

Además, manifestó su deseo de que sus hijos puedan acompañarlo durante su ceremonia de graduación, pues considera que será uno de los momentos más importantes de su vida reciente.

Como parte de la celebración, también interpretará una canción muy significativa para él: Estudiar, tema que grabó cuando apenas iniciaba su carrera artística siendo un niño.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Cristian Castro?

Lejos de conformarse con terminar el bachillerato, Cristian aseguró que tiene planes de continuar preparándose académicamente. El intérprete reveló que le gustaría estudiar Diseño Industrial, una carrera que considera ideal para desarrollar proyectos relacionados con productos inspirados en la identidad mexicana.

Además de su vida amorosa, el intérprete celebró haber concluido sus estudios de preparatoria. Foto: Cuartoscuro.com

Según explicó, siempre le han llamado la atención los objetos con valor cultural y aquellos que despiertan nostalgia, por lo que esa profesión le permitiría explorar una faceta completamente distinta a la música.

Con un nuevo amor, proyectos musicales, una meta académica cumplida y nuevos planes para el futuro, el cantante parece vivir una etapa de estabilidad personal que ha querido compartir con el público.