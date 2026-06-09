'El día de la revelación', el nuevo contacto de Steven Spielberg con la vida extraterrestre

Steven Spielberg lleva años mirando al cielo y preguntándose si existirá una civilización más allá del sistema solar. La respuesta, como todo científico, no la tiene, pero es parte de la comunidad que presiente que no somos los únicos seres en el universo.

En el Día de la revelación, su nuevo filme que estrena el jueves, recupera la curiosidad de explorar el sueño de hacer contacto con vida más allá de la Tierra, porque plantea cómo un experto en ciberseguridad intenta revelar el secreto mejor guardado del Estado: la existencia de alienígenas.

Para llegar a esta nueva historia, protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, el cineasta se inspiró en un reportaje de investigación publicado por The New York Times en 2017: Glowing Auras and Black Money: The Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program. En éste, el diario explica que el departamento de defensa estadunidense fundó un programa para estudios los Fenómenos Anómalos no Identificados, cuyo contenido incluye la documentación de aeronaves teniendo encuentros con objetos extraños.

Ese artículo reavivó por completo mi interés en todo el fenómeno de los ovnis y los Fenómenos Anómalos No Identificados. No estaba solo. Cuando se publicó esa historia, capturó la atención de personas que, para empezar, jamás habían creído en los ovnis, así como de muchos otros que siempre hemos creído que algo está sucediendo y que, simplemente, no se nos ha dicho.

Me parece que las preguntas de la gente sobre lo que ocurre en nuestros cielos, en nuestro mundo y en la realidad misma han alcanzado una masa crítica de absoluta fascinación. ¿Estamos solos o no? Y si el gobierno lo sabe, ¿por qué no se nos ha dicho? Eso fue lo que me hizo pensar si tal vez era momento de sumar otra historia a mi canon de relatos extraterrestres en los que he estado involucrado a lo largo de toda mi carrera”, explican las notas de producción de Universal Pictures.

Universal Pictures and Amblin Entertainment

El también encargado de E.T. El extraterrestre explicó que comenzó escribiendo el final en su bloc de notas, la misma fórmula que aplicó para Encuentros cercanos del tercer tipo: tener una conclusión para después pensar cómo armar el inicio, el desarrollo y el conflicto que llevará a la resolución.

Lo primero que hizo fue hacer de dos personajes con profesiones comunes los héroes de la película, así que le pareció bueno que la periodista del clima, Margaret Fairchild (Blunt) y Daniel Kellner (O’Connor) experto en ciberseguridad e investigador de Rosswell, estuvieran en medio del contacto. Después, dotarla de todo el instinto de un filme conspirativo, persecuciones y situaciones llenas de adrenalina.

“Ciertamente pensé que esta historia necesitaba tener un par de motores de avión conectados y que debía llevar a la audiencia a un viaje que les volara la cabeza. Quería que eso comenzara desde el primer fotograma y concluyera en un final de 20 minutos que llevara a todos a una epifanía unificada sobre lo que ha estado sucediendo en el mundo, lo que se nos ha ocultado y lo que ahora sabemos”, explicó.

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Pese a que la película se sitúa dentro de una realidad en la que existe una severa crisis geopolítica que podría derivar en una guerra mundial, una crítica bastante cercana a lo que se vive en la vida real, el núcleo de la trama es otro.

El día de la revelación es una película sobre la desinformación y el desafío de encontrar la verdad en una cultura donde las personas poderosas tienen herramientas para desdibujar las líneas entre el hecho y la ficción, entre lo real y lo irreal, al servicio de proteger y promover sus agendas.

Es una película que también siembra preguntas sobre qué hacemos con la verdad que expande nuestra comprensión del universo de una manera que desafía las creencias que nos dan significado, incluida la religión. Los expedientes secretos X nos enseñó que la verdad está allá afuera, pero ¿qué pasa cuando la encontramos? ¿Podemos aceptarla? ¿La rechazamos? ¿Nos unirá o nos dividirá aún más?”, opinó.

Finalmente, Spielberg apeló a la empatía humana compartida y señaló el conocimiento reservado para unos pocos.

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Es un pionero del contacto extraterrestre

“Es evidente que Spielberg alberga la esperanza de que, más allá de nosotros mismos y de la Tierra, existan otras posibilidades”, aseveró Laurent Bouzereau, uno de los cineastas y colaboradores de confianza de Spielberg.

Debido a su pensamiento crítico y olfato periodístico, El día de la revelación tiene bastantes expectativas por parte de la industria y los fans, por toda la experiencia que tiene hablando de la vida extraterrestre y el desarrollo de la ciencia ficción para poder plantear y llevar a la pantalla muchos de los estudios científicos y teorías elaboradas desde hace muchas décadas.

“Es el primero que imaginó que los extraterrestres podían venir en son de paz con Encuentros cercanos del tercer tipo. En esta película, la humanidad se enfrenta a fenómenos paranormales antes de lograr entablar contacto con estos visitantes gracias a la música.

“En materia de películas de extraterrestres, Spielberg realizó dos clásicos (Encuentros... y E.T.) y un gran éxito (La guerra de los mundos, con Tom Cruise, estrenada en 2005)”, detalla el escritor Ian Nathan, autor de varios libros sobre cine.

El día de la revelación aborda algunos de los temas favoritos de Spielberg, como la infancia, la familia, la tolerancia y el asombro ante lo desconocido, añadiendo cuestiones contemporáneas como el cada vez mayor poder de las empresas privadas sobre la vida de la gente.

En el mundo de Steven Spielberg

Blunt no llegó como novata de la vida extraterrestre, porque lo hizo muy bien en Un lugar en silencio.

Emily Blunt in DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Niko Tavernise

Tomó clases de coreano, ruso y hasta dialecto para tratar de entablar comunicación con un ser desconocido, una clase que sólo puede ser impartida por el propio director. Además, como toque único, hay que prepararse para las escenas llenas de peligro y tensión.

“Cuando haces una película de Steven Spielberg, la esperanza es que termines en alguna secuencia de acción asombrosa, diferente a todo lo que hayas visto antes. Y no me decepcionó.

“Hay una gran escena de acción con un tren, donde nuestro auto se engancha al convoy y es arrastrado a una velocidad increíble. Esta secuencia es un excelente ejemplo de todo lo que me encantó de la película y de los personajes que a Josh O’Connor y a mí nos tocó interpretar. Daniel y Margaret no son héroes de acción idealizados, por lo que avanzan en esta escena absolutamente aterrorizados, lo cual es un matiz emocional interesante de interpretar. Son caóticos y hay imperfección en todo lo que hacen, de modo que toda la acción está fundamentada en una auténtica humanidad”, opinó la actriz.

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Hace mucho que el director Steven Spielberg no se embolsa un filme taquillero, pero El día de la revelación podría regresarlo al camino de ingresos multimillonarios.