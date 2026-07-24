¿Jennifer López aseguró sus glúteos? Te contamos la verdadera historia

Se trata de una de las leyendas urbanas en Hollywood más arraigadas e, incluso, algunas aseguradoras han sacado artículos del tema señalando que es real que Jennifer López había tenido en su momento una protección millonaria para proteger una parte de su cuerpo: sus glúteos.

Las cifras que se manejaron alrededor de esa historia iban desde un millón hasta 10 millones de dólares, todo para proteger una parte de su cuerpo que, algunos considera siempre destacó en sus presentaciones como cantante.

Sin embargo, la propia cantante y actriz estadunidense se encargó de poner fin a esta leyenda urbana al desmentir categóricamente la existencia de dicho contrato financiero hace varios años en una entrevista en el el popular segmento Carpool Karaoke del programa The Late Late Show, conducido por el comediante británico James Corden.

Durante el recorrido, Corden realizó la pregunta que varios habían estado esperando respuesta: "Esto es algo que he leído, que no estoy seguro de si es verdad o no, pero ¿aseguraste tu trasero por un millón de dólares?".

La respuesta de la intérprete de origen puertorriqueño fue inmediata y tajante para terminar con la especulación de años: “¡No! No, no existe tal cosa como esa”.

Reproducir James Corden y Jennifer Lopez

El debate sobre los seguros de celebridades

A pesar de la negativa, la conversación entre ambas celebridades derivó hacia el funcionamiento de las pólizas corporales en la industria del entretenimiento. Lopez reconoció estar al tanto de que en el Reino Unido existen entidades financieras especializadas en este tipo de coberturas que pueden proteger ciertas partes críticas del cuerpo de algún artista o deportista, zonas que podrían generar ingresos millonarios como las piernas de un futbolista o las manos de un pianista.

López cerró el segmento señalando que no entendía la forma en que funcionaría un seguro para ella de la parte de su cuerpo que siempre le habían mencionado, ni cómo podrían calcular la póliza o, en qué momento sería válida.