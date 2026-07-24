Capi Pérez revela la llegada de su segundo bebé con una emotiva foto familiar en Instagram

Capi Pérez anunció el nacimiento de su segundo hijo junto a su esposa, Itzel Barro, y aprovechó el momento para compartir con sus seguidores la primera imagen del bebé.

La noticia llegó a través de Instagram, donde el comediante publicó una fotografía muy especial. En ella aparece Itzel Barro sosteniendo al recién nacido, mientras Vicente, el hijo mayor de la pareja, conoce por primera vez a su hermano.

Con esa misma publicación, el conductor también reveló el nombre que eligieron para el pequeño: Clemente.

Capi Pérez anunció el nacimiento de su segundo hijo, Clemente. IG elcapiperez

Así anunció Capi Pérez el nacimiento de su segundo hijo

A diferencia de otros anuncios, Capi Pérez decidió dejar que la fotografía hablara por sí sola.

En la imagen se observa el primer encuentro entre sus dos hijos, un momento que el conductor acompañó únicamente con la frase:

“Vicente y Clemente”.

Con esas dos palabras confirmó el nacimiento de su segundo bebé y presentó oficialmente su nombre. La publicación comenzó a sumar reacciones en cuestión de minutos, mientras sus seguidores enviaban buenos deseos para esta nueva etapa familiar.

Aunque el conductor suele compartir parte de su día a día en redes sociales, son pocas las ocasiones en las que publica momentos tan personales, por lo que la fotografía llamó la atención de quienes siguen de cerca su carrera.

La historia de amor de Capi Pérez e Itzel Barro

La relación entre Capi Pérez e Itzel Barro comenzó gracias a las redes sociales.

Después de intercambiar mensajes, ambos decidieron conocerse en persona y con el paso del tiempo iniciaron una relación que culminó con su boda el 2 de junio de 2018, en una ceremonia celebrada en las playas de Quintana Roo.

Desde entonces, los dos han compartido parte de su vida juntos a través de redes sociales, donde suelen publicar momentos de sus viajes, proyectos profesionales y, más recientemente, de su faceta como padres.

El conductor compartió la primera foto de su bebé junto a Vicente. IG elcapiperez

¿Quién es Itzel Barro?

Aunque muchos la identifican como la esposa de Capi Pérez, Itzel Barro también ha construido una comunidad propia en plataformas digitales.

La creadora de contenido publica temas relacionados con maternidad, recetas de cocina, moda y estilo de vida. Además, en 2024 formó parte de MasterChef Celebrity México, un proyecto que coincidió con uno de los momentos más importantes de su vida personal.

Tiempo después contó que mientras participaba en las grabaciones del programa ya estaba embarazada de Vicente, aunque todavía no lo sabía porque la producción había sido grabada meses antes de su estreno.

Ahora, dos años después de convertirse en padres por primera vez, Capi Pérez e Itzel Barro compartieron con sus seguidores una nueva noticia familiar.

Con la llegada de Clemente, Capi Pérez e Itzel Barro ahora son padres de dos niños.

Su primer hijo, Vicente, nació el 1 de octubre de 2024, casi seis años después de que la pareja contrajera matrimonio. Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos relacionados con la experiencia de convertirse en padres, aunque siempre procurando mantener cierta privacidad sobre su vida familiar.

El segundo bebé nació el 23 de julio de 2026, marcando un nuevo capítulo para la pareja, que ahora comienza una etapa con dos pequeños en casa.