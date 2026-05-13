Por qué ver “¿Debería casarme con un asesino?”: La historia real detrás del nuevo éxito de Netflix

Pocas series logran engancharte desde los primeros minutos, por lo que ¿Debería casarme con un asesino? rápidamente se colocó dentro de los primeros lugares de Netflix desde su estreno.

La miniserie está basada en un hecho real y cuenta todo lo que vivió Caroline Muirhead cuando el amor de su vida y futuro esposo le confesó un secreto que lo cambió todo.

¿Debería casarme con un asesino? La escalofriante historia real que arrasa en Netflix Netflix

De qué trata la miniserie de Netflix: ¿Debería casarme con un asesino?

Tinder se ha convertido en el lugar favorito para encontrar pareja; así fue como Caroline Muirhead conoció a Alexander McKellar, un granjero que hizo match con ella y la invitó a visitar su propiedad desde el primer día. La conexión fue casi inmediata y, al poco tiempo, Caroline viajaba cada fin de semana para pasar tiempo con él.

Aunque a los amigos de la joven se les hizo raro que la relación avanzara tan rápido, no se preocuparon porque ella lucía realmente feliz; recientemente había terminado una relación de años y creían que con Alexander podría cumplir su deseo de casarse.

La propia Caroline admite que se enamoró perdidamente de él y que parecía el hombre perfecto, pasando por alto que bebía mucho y consumía drogas.

Todo cambió cuando Alexander le propuso matrimonio. Tras aceptar, ella se enteró de un oscuro secreto: años atrás, en 2017, él y su hermano habían atropellado a un ciclista y, por miedo a ir a la cárcel, decidieron no reportar el suceso y enterrar el cuerpo en la granja.

A partir de ahí, la vida de Caroline dio un vuelco. Ella misma describe la encrucijada en la que se encontraba: ¿debía guardar el secreto para proteger al hombre que amaba o hacer lo correcto y denunciarlo?

Al final, pesó más su moral; entendió que había una familia buscando al ciclista desaparecido y decidió hablar. La miniserie te atrapa al mostrar su desesperante espera y la ineptitud de la policía en el trato hacia ella como testigo.

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Por qué vale la pena ver ¿Debería casarme con un asesino?

La miniserie, de tan solo tres capítulos, es perfecta para ver en una tarde libre. Caroline, quien trabaja como patóloga forense, logra conectar con el público desde el primer episodio; no solo se presenta como la víctima, sino que termina convirtiéndose en la heroína de su propia historia.

Justamente, utiliza su habilidad forense para ayudar a las autoridades a localizar el cuerpo y asegurar que su prometido pague por lo que hizo. Conforme avanza la trama, el espectador descubre que lo ocurrido no fue un simple atropello accidental, sino que el crimen involucra detalles mucho más oscuros.

La historia también genera una gran empatía hacia Caroline, ya que durante varios meses llevó una doble vida: por un lado, entregaba pistas a la policía y, por otro, fingía ser la prometida comprensiva para evitar que Alexander sospechara y pudiera hacerle daño.

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El escalofriante caso real de Tony Parsons

Sí, la historia de Caroline es real. Ella misma narra su experiencia y el infierno que vivió al dormir con un asesino en la misma cama. De acuerdo con Netflix, el caso involucraba a Tony Parsons, un ciclista que realizaba una rodada benéfica y que nunca terminó su recorrido a causa de los hermanos McKellar.

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Se le buscó por mucho tiempo sin obtener respuestas sobre su paradero, hasta que Caroline denunció el hecho. En julio de 2023, se condenó a los hermanos McKellar a prisión y Caroline logró seguir adelante tras superar las secuelas que le dejó esta impactante experiencia.