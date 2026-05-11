K-drama número 1 en Netflix: ‘Mi némesis con aires de realeza’

El k-drama ‘Mi némesis con aires de realeza’ que se estrenó el pasado 8 de mayo en Netflix, ya es número 1 en la plataforma. La trama amor-odio está cautivando a los suscriptores de América Latina.

Lim Ji-yeon, Heo Nam-jun y Jang Seung-jo, acompañados por Kim Min-seok, Lee Se-hee y Kim Hae-sook, son quienes conforman el elenco principal de este k-drama.

Los capítulos, 14 en total, van saliendo poco a poco cada viernes y sábados en SBS. El cierre se tiene previsto para el próximo 20 de junio. En Netflix, los episodios ya están disponibles con subtítulos para el público internacional al cierre de cada jornada de emisión en Corea del Sur.

¿De qué trata el k-drama ‘Mi némesis con aires de realeza’ en Netflix?

‘Mi némesis con aires de realeza’ en Netflix. Especial

Se trata de una comedia romántica y de fantasía escrita por Kang Hyun-joo, dirigida por Han Tae-seop.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “una villana de la era Joseon condenada a muerte despierta en la Seúl actual, donde un despiadado heredero podría ser su última esperanza de cambiar su destino”.

La protagonista se adapta rápidamente al mundo moderno y, cuando conoce, a Cha Se-gye, el despiadado heredero de un conglomerado empresarial comprende que él es la única opción para cambiar su destino.

A partir de ese momento, entre ellos se desarrolla una relación tensa y conflictiva, que genera situaciones divertidas entre el amor y el odio.

Esta serie destaca por el contraste cultural y personal entre la vida de la realeza antigua y la vida corporativa de Corea del Sur actual.

Éxito con Lim Ji-yeon

‘Mi némesis con aires de realeza’ en Netflix. Especial

Desde la emisión del primer capítulo, el impacto de este k-drama fue inmediato, alcanzando el tercer puesto en el ranking global de series de televisión de Netflix.

Además, encabezó las listas en más de 16 países, entre ellos Perú, Chile, Colombia, México, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.

Uno de los atractivos de este nuevo k-drama es la actriz surcoreana conocida por su papel de villana en la exitosa serie La Gloria, Lim Ji-yeon, quien regresa a la pantalla con este personaje con una propuesta radicalmente distinta.

En una conferencia de prensa celebrada en la sede de SBS en Seúl, Lim Ji-yeon contó:

Vine al proyecto justo cuando me estaba enamorando del género. Es un gran desafío para mí. Después de una serie de thrillers oscuros y pesados, tenía muchas ganas de probar algo brillante, burbujeante y genuinamente divertido”, afirmó, según consignó el diario Korea Times.

Y agregó:

Siento que he aprovechado hasta el último gramo de mi capacidad para este papel. Seo-ri es un personaje diferente a cualquier otro en el panorama de los k-dramas. He puesto todo mi corazón y alma en ella y espero sinceramente que el público la ame tanto como yo”.

El director Han Tae-sub respaldó a Lim Ji-yeon y enfatizó que ella es su mayor ventaja competitiva.

¿Quién es quién en la serie?

Lim Ji-yeon como Shin Seo-ri / Kang Dan-shim

Heo Nam-jun como Cha Se- gye

Jang Seung- jo como Choi Moon-do

Kim Min- seok como Baek Gwang- nam

Lee Se-hee como Yoon Ji- hyo

Kim Hae- sook como Nam Ok- soon

Baek Ji-won como Hong Bu- seon

Geum Bo-sal como Geum Jeong- ae

Park Jin- woo como Gu Pil- gyu

Chae Seo- an como Mo Tae- hee

Yoon Joo- sang como Cha Dal-su

Yoon Byung- hee como Son Jae-chan

Jung Young- joo como Cha Ju- ran

Baek Eun- hye como Cha Ju-mi

Jung Jae- kyung como Sunwoo Jung- hyun

Kim Gye- rim como Kwak Eun-ah

Oh Man- seok como Jang Seok-ho

Jeong Jae- hyeok como Seo Nam- jin

Shin Jeong-won como Kim Hyun- hee

*mvg*