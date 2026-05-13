BOYNEXTDOOR anuncia concierto en México: fecha y preventa de boletos

BOYNEXTDOOR tiene buenas noticias para todos sus fans, conocidos como ONEDOOR, ya que hace unas horas la agrupación de K-pop compartió que dentro de poco comenzará su gira mundial que llevará por nombre ‘KNOCK ON Vol.2’.

Así que si no te quieres perder el concierto de BOYNEXTDOOR, el cual será su primer show en el país, aquí te contamos todo lo que debes saber de su primera visita a México, ¿te la vas a perder?

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¿Cuándo y dónde se presentará BOYNEXTDOOR en México?

Por medio de sus redes sociales y una imagen publicada en Weverse, BOYNEXTDOOR compartió los países y fechas en los que se presentará como parte de su nueva gira.

Entre los países incluidos en el tour de BOYNEXTDOOR se encuentra México, noticia que emociona a todos los fans de la agrupación que han esperado con ansías ver a Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan y Woonhak en tierras mexicanas.

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De acuerdo con la información compartida, BOYNEXTDOOR dará su concierto en México el próximo 24 de noviembre en la Arena Ciudad de México, así que ve apartando la fecha en el calendario.

¿Cuándo comprar boletos para BOYNEXTDOOR en México?

Si quieres ir a ver a BOYNEXTDOOR en su primer concierto en México, te contamos que hasta el momento la preventa y los precios de los boletos no han sido anunciados por los organizadores.

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Sin embargo, se espera que dentro de poco se den a conocer detalles sobre la venta boletos, precios, mapa y posibles paquetes VIP.

Toma en cuenta que la empresa que será encargada de difundir esta información será Superboletos.

PJG