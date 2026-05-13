¿Por qué se dejaron de llamar Caifanes? Los datos que no conocías de la banda

Hablar de Caifanes es recordar una de las etapas más importantes del rock en español en México. La banda, liderada por Saúl Hernández, logró convertirse en un referente musical desde finales de los años 80 gracias a su estilo único, influenciado por sonidos oscuros, letras profundas y una identidad visual que rompía con lo tradicional.

Caifanes comenzó su historia en enero de 1987 con una alineación integrada por Saúl Hernández en la voz y guitarra, Sabo Romo en el bajo, Diego Herrera en teclados y saxofón, y Juan Carlos Novelo en la batería. La agrupación tuvo su primera presentación el 11 de abril de ese mismo año en el foro Rockotitlán.

Foto: Instagram caifanesmex

Los cambios de la banda

Poco tiempo después de sus primeras presentaciones, Juan Carlos Novelo decidió abandonar el proyecto, por lo que Alfonso André se integró como nuevo baterista. Más adelante también participó Santiago Ojeda como guitarrista, aunque su estancia fue breve antes de enfocarse en otros proyectos musicales.

Con esos cambios, Caifanes terminó consolidándose como un cuarteto conformado por Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André, alineación que comenzó a ganar fuerza dentro de la escena del rock nacional.

En septiembre de 1989, Alejandro Marcovich se integró al grupo.

La vez que una disquera los rechazó

Antes de alcanzar la fama, Caifanes atravesó momentos complicados. Una importante disquera llegó a rechazarlos debido a la estética oscura que manejaban en sus inicios. De acuerdo con distintas versiones, ejecutivos aseguraron que ellos “vendían discos, no ataúdes”, una frase que con el tiempo se convirtió en una de las anécdotas más recordadas de la banda.

Foto: Instagram caifanesmex

La ruptura entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich

Pese al éxito, las tensiones internas comenzaron a crecer con los años. Las diferencias creativas entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich, sumadas a conflictos personales y legales, provocaron la separación del grupo a mediados de los años 90. Uno de los principales problemas fue la disputa por los derechos del nombre Caifanes, situación que impidió que Hernández continuara utilizando ese título para seguir trabajando.

El nacimiento de Jaguares

Fue así como en 1996 nació Jaguares, proyecto encabezado por Saúl Hernández y Alfonso André. La nueva agrupación mantuvo parte de la esencia musical que había caracterizado a Caifanes, aunque con una propuesta distinta y nuevos integrantes como Federico Fong y José Manuel Aguilera. Más adelante también se integró César López “Vampiro”.

El esperado reencuentro de Caifanes

Años después, Caifanes sorprendió a sus seguidores con su esperado reencuentro durante el Vive Latino de 2011, uno de los momentos más celebrados por los fans del rock mexicano.

Las complicaciones de salud de Saúl Hernández

Además de su historia musical, la banda también enfrentó momentos difíciles fuera de los escenarios. Saúl Hernández llegó a pasar por más de 40 operaciones relacionadas con un problema en la voz que incluso obligó a detener actividades durante un tiempo. Aunque en algunos momentos surgieron rumores sobre una enfermedad más grave, el cantante explicó que se trató de tumores que pudieron ser controlados.

El legado de Caifanes en el rock en español

Con el paso de los años, Caifanes se consolidó como una agrupación de culto dentro del rock en español. También han realizado colaboraciones con artistas como Rubén Albarrán y Celso Piña, mientras que discos como "El Silencio" continúan siendo considerados piezas emblemáticas dentro de la música latinoamericana.

Foto: Instagram caifanesmex

El significado detrás del nombre Caifanes

El nombre de la banda también tiene un origen particular. La palabra “caifán” proviene del caló urbano utilizado en México durante la década de los 50 y hacía referencia a una persona rebelde, astuta y difícil de engañar. Con el tiempo, el término también se relacionó con alguien que busca un sentido más profundo en la vida, alejándose de lo material y guiándose más por el alma y la autenticidad.

Cuando Caifanes abrió un concierto de The Rolling Stones

Uno de los momentos más importantes en la carrera de Caifanes ocurrió en enero de 1995, cuando la banda fue elegida para abrir los conciertos de The Rolling Stones durante su primera visita a la Ciudad de México con la gira Voodoo Lounge.

En ese momento, la agrupación mexicana se encontraba promocionando el disco "El nervio del volcán", uno de los más importantes de su trayectoria. Aunque la noticia generó críticas entre algunos seguidores de la legendaria banda británica, Caifanes logró enfrentar a un público complicado y salir bien librado de la presentación.

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