Códigos secretos de Netflix para acceder a categorías ocultas: pasos para desbloquear el contenido

La plataforma de streaming, Netflix, cuenta con códigos secretos para poder acceder a categorías ocultas, pero pocos los conocen y, por ello, siguen viendo el poco contenido que muestra el sistema basado en el algoritmo.

Los códigos son una serie de números que permiten visualizar subgéneros mucho más precisos de los que aparecen a simple vista en la pantalla de inicio. Cabe destacar que esto no es una función ilegal sino de algo que existe en la plataforma para una selección mucho más puntual.

Fue el mismo Netflix quien explicó en su sitio oficial Tudum acerca de las categorías con una lista que supera las 36 mil opciones. Cada una tiene un código de identificación que va desde películas de terror de culto, comedias románticas, documentales sobre crímenes o dramas basados en hechos reales.

El objetivo de estos códigos son encontrar más rápido el tipo de contenido que el usuario está buscando, más allá de lo que le aparece por el algoritmo. Así, quien entra a la plataforma puede ir directo en búsqueda de una sección concreta del catálogo.

Códigos secretos en Netflix

Códigos secretos de Netflix. Especial

Unos de los códigos más buscados recientemente son los: 35800, 9875 y 7424 que corresponden a categorías muy concretas:

35800: películas románticas con contenido sensual. Aquí pueden aparecer títulos como “50 Sombras de Grey” o “365 Días”.

9875: contenido de tipo true crime , es decir, series y documentales basados en crímenes reales como “¿Qué hizo Jennifer?” o “El secreto del Doctor Grinberg”.

7424 : anime en distintas variantes, desde fantasía hasta terror o historias juveniles. Incluye títulos como “ My Hero Academia” o “ Overlord ”.

Dichos códigos funcionan como accesos directos a subcategorías que normalmente están ocultas dentro del catálogo general.

Además, existen otros como:

Acción y aventura: 1365

Comedias de acción: 43040

Thrillers de acción: 43048

Películas de artes marciales: 8985

Anime de acción: 2653

Películas familiares: 51056

Documentales biográficos: 3652

Dramas basados en la vida real: 3653

Comedias románticas: 5475

Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147

Películas de terror de culto: 10944

Películas de terror marítimas: 45028

Thrillers psicológicos: 5505

Cine independiente: 7077

Pasos para desbloquear categorías ocultas

Códigos secretos de Netflix. Especial

Para acceder a las categorías ocultas de Netflix, el proceso es sencillo y no requiere de alguna configuración adicional. Únicamente se deben de seguir los siguientes pasos:

Abre Netflix desde tu celular, computadora o Smart TV.

Dirígete a la barra de búsqueda.

Escribe el código numérico que deseas consultar.

Explora los resultados que aparecen agrupados por ese género.

Con esos pasos, Netflix mostrará automáticamente los contenidos relacionados con el código que ingresaste, aunque, cabe destacar que, el catálogo puede variar dependiendo de la región y de las actualizaciones, por lo que algunos títulos podrían no aparecer en todos los países.

¿Por qué hay contenido oculto en la plataforma de streaming?

Códigos secretos de Netflix. Especial

La respuesta a esta pregunta es simple y tiene que ver con el sistema de clasificación interna muy detallada para que Netflix organice su contenido, es decir, oculta miles de subgéneros para mantener un orden.

A ello se suma un estudio del Instituto de Tecnología de California, publicado en la revista Nature, que analizó cómo reacciona el cerebro ante múltiples opciones y concluyó que demasiadas alternativas pueden abrumar al momento de decidir. Por eso, en plataformas con catálogos enormes, reducir el universo de búsqueda puede ayudar a elegir más rápido.

Para los suscriptores, los códigos resultan una herramienta práctica para hacer una búsqueda más precisa, sin que todo ello invada su pantalla de inicio.

*mvg*