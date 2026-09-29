Gabinete de Seguridad recuperó 26.5 mil litros de hidrocarburos en Salamanca

Una dotación de 25 mil 500 litros de hidrocarburo fue recuperada por elementos del Ejército Mexicano, en apoyo a Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante un operativo realizado en la comunidad Ampliación Callejones, en Salamanca, Guanajuato.

El Gabinete de Seguridad informó, en su reporte diario de resultados, en el marco de la Estrategia en contra del robo de hidrocarburos, que la realizar patrullajes de vigilancia en esa comunidad se detectó un predio con una toma clandestina.

Al proceder a su aseguramiento, se ubicó un centro de acopio con una cisterna clandestina, la que contenía el combustible; además, fueron asegurados un vehículo de carga con reporte de robo, seis contenedores y 750 metros de manguera de alta presión.

En el informe del Gabinete de Seguridad se detalló que durante el lunes 28 de septiembre se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Sonora.

Como saldo de estos operativos fueron detenidas 8 personas; se aseguraron 2 armas largas, 64 cargadores y 3 mil 063 cartuchos de diferentes calibres.

También se decomisaron 2 kilos y 600 dosis de mariguana; mientras que, en Culiacán, Sinaloa, se aseguraron como mil 705 kilos y 15 mil 670 litros de una sustancia por identificar.

En Chilapa de Álvarez, Guerrero, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona por el delito de homicidio calificado.

En la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán, Sinaloa, fueron detenidas seis personas en posesión de dos armas largas, 23 cargadores, mil 690 cartuchos, 600 dosis de metanfetamina, cuatro kilos de mariguana, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y dos vehículos.