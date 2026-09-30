Cinco instrumentos, una sola voz: Fiori Ensamble llega a Orizaba con este concierto

Hay conciertos en los que no hace falta una gran orquesta para llenar un escenario. A veces, cinco instrumentos pueden ser suficientes para contar una historia completa. Eso es justamente lo que propone Fiori Ensamble, quinteto de alientos que llegará a Orizaba, Veracruz, con un concierto que recorrerá distintas épocas y estilos de la música de cámara.

La cita será el domingo 4 de octubre de 2026, a las 17:30 horas, en el Teatro Ignacio de la Llave. Sobre el escenario estarán una flauta, un oboe, un clarinete, un corno y un fagot, instrumentos que tienen sonidos muy distintos, pero que juntos forman la base de esta propuesta.

La idea del ensamble es que el público pueda escuchar de cerca cómo funciona un quinteto de alientos. Aquí no hay un instrumento que lleve todo el peso del concierto. Las melodías van pasando de uno a otro y cada integrante tiene su momento para tomar protagonismo.

Fiori Ensamble y su recorrido por la música

Aunque Fiori Ensamble es una agrupación relativamente nueva, fue fundada en 2024 y ya cuenta con presentaciones importantes tanto en México como en el extranjero. Está integrado por cinco músicos profesionales con formación especializada en alientos y música de cámara.

En 2025 participaron en el Festival Internacional Eurochestries, realizado en Charente-Maritime, Francia. También han formado parte del Festival Internacional de Música de Querétaro y del Festival Internacional Alientos de la Montaña.

Su trayectoria incluye además presentaciones en espacios como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la Sala Blas Galindo y el Teatro de la Ciudad de Querétaro. Ahora el siguiente punto de su recorrido será Orizaba.

El nombre de la agrupación también tiene un significado especial. “Fiori” es una palabra italiana que significa "flores", una idea relacionada con la intención del ensamble de hacer florecer la música en cada presentación.

Fiori Ensamble llega a Orizaba: cinco instrumentos se unen para hacer florecer la música Cortesía: Fiori Ensamble

De Haydn y Danzi a Arturo Márquez y Bizet

Para su concierto en Orizaba, Fiori Ensamble preparó un programa que también funciona como recorrido por diferentes momentos de la música para quinteto de alientos.

La presentación comenzará con el Quinteto de alientos en fa mayor, Op. 68 núm. 2, de Franz Danzi, compositor importante para entender el desarrollo de esta formación durante el periodo clásico. Después llegará el Divertimento en si bemol mayor, de Joseph Haydn, una pieza que mantiene el programa dentro del lenguaje clásico.

La música dará después un giro hacia México con Danza de mediodía, de Arturo Márquez, antes de continuar, después del intermedio, con las Trois pièces brèves, de Jacques Ibert.

El cierre estará dedicado a una obra muy conocida: una suite de Carmen, de Georges Bizet, que llevará al quinteto de alientos parte de la intensidad y las melodías de esta famosa ópera.

Más allá del repertorio, uno de los puntos centrales del concierto será precisamente escuchar cómo cinco instrumentos pueden convertirse en una sola voz. La flauta aporta luminosidad, el oboe tiene un sonido muy expresivo, mientras el clarinete, corno y fagot completan distintas capas del conjunto.

Fiori Ensamble se presentará el 4 de octubre a las 17:30 horas en el Teatro Ignacio de la Llave, ubicado en Colón Oriente 57, Centro, Orizaba, Veracruz. Los boletos están disponibles a través de Boletia mediante boleto digital y código QR.