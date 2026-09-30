Elton John en Estadio Banorte: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Elton John, uno de los artistas más importantes en la música, llegará a México como parte de su gira de despedida. Aunque el cantante iba a presentarse en nuestro país en 2020, tuvo que cancelar sus presentaciones debido al covid-19.

Con los años, el cantante también tuvo que cancelar algunos de sus shows por problemas de salud, sin embargo, ahora Elton John viene a saldar una deuda con sus fans mexicanos antes de decir adiós a los escenarios.

IG: @eltonjohn

Si irás a alguno de los conciertos que dará en México, aquí te contamos todo lo que debes saber de sus shows que prometen ser muy especiales.

¿Cuándo se presentará Elton John en el Estadio Banorte de CDMX?

Elton John estará de regreso en México y el lugar elegido en el que se realizarán sus esperados conciertos es el Estadio GNP.

El cantante británico se presentará en la Ciudad de México el próximo 2 y 3 de octubre; se espera que sus conciertos empiecen a las 9:00 PM, así que toma tus previsiones para que llegues a tiempo.

IG: @eltonjohn

¿Cómo llegar al Estadio Banorte?

Una de las formas más sencillas es tomar la Línea 2 del Metro hasta Tasqueña. Al salir, sigue los señalamientos hacia la terminal del Tren Ligero y aborda un tren con dirección a Xochimilco. Baja en la estación Estadio Azteca; desde ahí podrás caminar hacia el Estadio Banorte. Revisa la puerta indicada en tu boleto para dirigirte al acceso correcto.

Si prefieres conducir y vienes del centro o del norte de la CDMX, puedes tomar Calzada de Tlalpan con dirección al sur y continuar hasta la zona de Santa Úrsula Coapa, donde se encuentra el estadio. Otra opción es avanzar por Viaducto Tlalpan y seguir las indicaciones hacia el recinto.

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Si sales del poniente o del sur, Anillo Periférico es una de las principales vías para acercarte al estadio. Desde ahí, según tu sentido de circulación y el acceso habilitado, podrás dirigirte hacia Calzada de Tlalpan o avenida del Imán.

Probable setlist de Elton John en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Elton John interprete en sus conciertos de CDMX.

Saturday Night's Alright for Fighting

Bennie and the Jets

I Guess That's Why They Call It the Blues

You Deserve a Break Today

Tiny Dancer

Goodbye Yellow Brick Road

Take Me to the Pilot

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)

Don't Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I'm Still Standing

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)

Your Song