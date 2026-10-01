¿Dónde ver Rocketman, la película sobre Elton John, en streaming?

La historia de una de las grandes figuras de la música británica llegó al cine con Rocketman, película estrenada en 2019 que retrata la vida y trayectoria de Elton John a través de una propuesta musical que combina elementos biográficos con fantasía.

La cinta, protagonizada por Taron Egerton, recorre distintas etapas de la vida del cantante, desde sus primeros años como Reginald Dwight hasta su transformación en una estrella internacional reconocida por sus canciones, extravagantes atuendos y particulares presentaciones sobre el escenario.

Foto: Prime Video

¿Cómo fue el camino de Reginald Dwight hasta convertirse en Elton John?

La película comienza durante una sesión de rehabilitación en la década de 1990, donde Elton John rememora algunos de los episodios más importantes de su vida.

A partir de estos recuerdos, la historia muestra a Reginald Dwight como un niño reservado que desde temprana edad demostró tener un talento excepcional para el piano. Su entorno familiar y la falta de afecto marcaron parte de su infancia y posteriormente tuvieron un impacto en su vida adulta.

Con el paso de los años, aquel joven pianista comenzó a construir la identidad artística que lo llevaría a convertirse en Elton John, una de las figuras más reconocidas de la música popular.

¿Qué papel tuvo Bernie Taupin en la carrera de Elton John?

Uno de los vínculos fundamentales que presenta Rocketman es la amistad entre Elton John y Bernie Taupin, interpretado por Jamie Bell.

La relación entre ambos se convierte en una pieza clave de la historia, pues Taupin fue el principal letrista de Elton y juntos crearon numerosas canciones que posteriormente formarían parte de su legado musical.

La película también muestra cómo esta colaboración artística contribuyó al rápido crecimiento de la carrera del cantante.

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¿Cómo fue el ascenso de Elton John a la fama?

Durante la década de 1970, Elton John experimentó un impresionante crecimiento profesional que lo llevó de ser un joven músico a convertirse en una estrella de alcance internacional.

La producción recrea parte de aquella etapa mediante presentaciones musicales, vestuarios llamativos y algunos de los temas más conocidos del artista, interpretados por Taron Egerton.

Más allá de mostrar el éxito, la cinta plantea cómo Elton fue construyendo la personalidad extravagante que posteriormente se convirtió en una de sus principales características como artista.

Rocketman no se limita a presentar los momentos de éxito del cantante. La historia también aborda algunas de las etapas más complicadas de su vida y las dificultades que enfrentó mientras se encontraba en la cima de su carrera.

La cinta retrata su relación con las adicciones, incluyendo el consumo de drogas y alcohol, además de problemas relacionados con las compras compulsivas y la bulimia. También explora sus dificultades para aceptar su homosexualidad y los conflictos derivados de algunas de sus relaciones personales y profesionales.

De esta manera, la película presenta tanto el ascenso del músico como las consecuencias que tuvo la fama en distintos aspectos de su vida.

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¿Quiénes actúan en Rocketman?

Además de Taron Egerton como Elton John, el reparto incluye a Jamie Bell, quien interpreta a Bernie Taupin; Richard Madden, en el papel de John Reid, uno de los primeros representantes del cantante, y Bryce Dallas Howard, quien interpreta a Sheila Farebrother, madre de Elton.

La música ocupa un lugar central en la producción, con nuevas versiones de algunas de las canciones más conocidas del artista.

¿Dónde se puede ver Rocketman en México?

Para quienes quieran conocer esta versión cinematográfica de la vida de Elton John, Rocketman (2019) está disponible en México a través de distintas plataformas digitales.

La película puede encontrarse en Paramount+ y renta o compra digital a través de servicios como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Mercado Play.

La disponibilidad puede cambiar de acuerdo con el catálogo y las condiciones de cada plataforma.

Una de las características de la cinta es que no presenta únicamente la imagen de la estrella que conquistó los escenarios. También explora las dificultades personales que estuvieron detrás de su éxito y el proceso que atravesó para recuperar el control de su vida.

La propia película parte de la idea de mostrar al artista sin suavizar los episodios más complicados de su historia. Como declaró Elton John durante la promoción de la producción: “Mi vida no puede ser endulzada, y yo no quería que lo fuera”.