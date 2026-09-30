Influencer causa indignación tras sentarse sobre una tortuga marina y grabarse

El creador de contenido ucraniano Vadym Oleynik, de 32 años, se encuentra en el centro de la polémica después de que un video en el que aparece sobre una tortuga marina se difundiera en redes sociales.

Las imágenes, que generaron numerosas reacciones entre los internautas, fueron captadas en Ras al Hadd, una zona costera protegida de Omán conocida por ser uno de los sitios donde las tortugas marinas llegan para anidar.

El episodio también involucra a Olena Kravchenko, pareja del influencer, quien aparece junto a él durante el momento que posteriormente provocó críticas.

Foto: Redes sociales

¿Qué ocurrió con la tortuga marina?

En el video se observa a Oleynik sobre el caparazón de una tortuga adulta mientras el animal se encontraba en la arena. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la especie estaba en el proceso de depositar sus huevos.

El creador de contenido incluso aparece sosteniendo una tortuga recién nacida mientras permanece cerca del ejemplar adulto. Tanto él como Kravchenko habrían posado con el animal y se turnaron para aparecer en las imágenes que posteriormente compartieron en redes sociales.

La situación causó preocupación debido a que se trataba de una zona protegida y de una especie vulnerable.

Foto: Alerta Mundial

¿Por qué Ras al Hadd es una zona importante para las tortugas?

Ras al Hadd se localiza al sur de la región costera de Al Sharqiyah, en Omán, y forma parte de un territorio relevante para la reproducción de las tortugas marinas.

De acuerdo con información atribuida al portal de la UNESCO, las playas de esta región son utilizadas para la anidación y las tortugas representan uno de los principales recursos biológicos del sitio.

Por ello, las actividades que puedan alterar el comportamiento de estos animales o afectar su hábitat generan especial atención en las zonas de conservación.

¿Qué dijeron las autoridades de Omán?

Tras la difusión de las imágenes, la Autoridad de Medio Ambiente de Omán informó que el caso estaba siendo atendido y que se habían tomado las medidas legales correspondientes contra la persona involucrada.

La dependencia también reiteró su postura en contra de cualquier conducta que pueda poner en riesgo a la fauna silvestre o afectar los espacios naturales donde habita.

La Autoridad reitera su firme postura contra cualquier práctica que pueda dañar la vida silvestre o amenazar sus hábitats naturales", señaló el organismo en un comunicado publicado en X.

🚨 Un influencer ucraniano y su pareja desatan críticas tras difundirse imágenes en las que aparecen sentados sobre una tortuga marina mientras el animal ponía huevos en una playa de Omán.



Vadym Oleynik y Olena Kravchenko se turnaron para posar sobre el caparazón en la zona… pic.twitter.com/MJnYfw4ipv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2026

Foto: X Alerta Mundial

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El comportamiento mostrado en las imágenes provocó críticas de usuarios, quienes cuestionaron que el influencer y su pareja utilizaran a la tortuga como parte de sus fotografías y videos.

La organización benéfica ucraniana United for Animals también expresó su rechazo a lo ocurrido y condenó la conducta de los turistas.

Las críticas se concentraron principalmente en la interacción con el ejemplar adulto y la manipulación de una cría recién nacida, debido a que el encuentro ocurrió en una zona destinada a la protección de las tortugas.

Después de la polémica, Oleynik publicó un video en el que ofreció disculpas por lo ocurrido. El influencer, quien reúne a más de 200 mil seguidores en Instagram, aseguró que desconocía las reglas específicas del lugar y reconoció que había cometido un error.

"No quería lastimar a la tortuga ni hacerle daño", expresó el creador de contenido, quien se identifica en redes sociales por compartir contenido relacionado con el fitness.