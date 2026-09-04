El Festival de Música de Morelia honra a Asia en su 38ª edición 

El violinista chino Aozhe Zhang, ganador del Concurso Paganini (2025); la violinista coreano-estadunidense Sophie Lee, ganadora del Concurso Menuhin (2016), y el pianista franco-japonés Marcel Tadokoro, ganador del tercer premio del Concurso de Piano Santander (2022), encabezarán la 38 edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM), que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre en Michoacán.

“La edición de este festival tiene una característica y es que queremos honrar al continente asiático”, detalló Juan Felipe Molano, integrante del consejo artístico del FMM, durante el anuncio del programa, realizado vía streaming.

La edición de este festival tiene una característica y es que queremos honrar al continente asiático”, detalló Juan Felipe Molano, integrante del consejo artístico del FMM, durante el anuncio del programa, realizado vía streaming.

Sin embargo, añadió: “Nuestro impulso ecléctico de siempre unir fuerzas y ver cómo nos conectamos desde todos los países, van a ver cómo vamos a cruzar muchas fronteras”, dado que se programarán artistas y ensambles de países como Corea del Sur, China, Japón, India, Australia, Estados Unidos, Alemania, Austria, Escocia, Italia, Francia, Polonia y México.

En su oportunidad se presentará CelloGayageum, un dueto intercultural que combina violonchelo y una cítara tradicional coreana que se denomina gayageum. Foto: Cortesía Festival de Música de Morelia.

En su oportunidad, Verónica Bernal Vargas, directora del FMM, detalló que este foro servirá de marco para conmemorar el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, con la colaboración del Carnaval Barroco Le Poème Harmonique, así como los 125 años con Austria y 60 años con Australia.

El FMM también contará con la participación del Ensamble Pygmalion, del Seraph Brass Quintet y del Affinity Quartet (Australia), así como la música de cámara de la violinista Lidia Baich y la pianista Donka Angastscheva; la violinista Simone Porter y la pianista Pallavi Mahidhara; del bajo barítono Florian Stortz y la pianista Aleks Myslek; el Ensamble Nomad, de Japón, con el guitarrista mexicano Pablo Garibay; la pianista Silvia Cappellini, y las orquestas sinfónicas Nacional y de Minería.

Asimismo, se realizará el concierto Talento Moreliano, en memoria de José Luis Gálvez, con músicos del Conservatorio de las Rosas y de la Universidad Michoacana.