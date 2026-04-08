¿Por qué 'Maul: Señor de las Sombras' tiene la mejor calificación de Star Wars en Disney+?

Durante años, Star Wars construyó sus historias alrededor de héroes claros y villanos definidos. Ahora, esa lógica se rompe. Darth Maul dejó de ser una amenaza secundaria para convertirse en el centro de una narrativa propia en Disney+, y el público ya reaccionó.

El estreno de Maul: Señor de las Sombras no solo marca un cambio en el tipo de historias que la franquicia está contando, también abre una nueva etapa donde los personajes oscuros llevan el peso del relato.

Y es que la respuesta inicial ha sido inmediata, pues la serie debutó con una de las calificaciones de audiencia más altas que ha tenido una producción de Star Wars en streaming.

Maul: Señor de las Sombras Disney Plus

Darth Maul: de antagonista a eje central de Star Wars

El movimiento no es casual. Desde hace años, el universo de Star Wars viene ampliando la historia de personajes que originalmente tenían roles limitados en las películas. Darth Maul es el mejor ejemplo: su aparición en La amenaza fantasma fue breve, pero su desarrollo posterior en series animadas lo convirtió en una figura mucho más compleja.

Con Maul: Señor de las Sombras, ese recorrido llega a un punto clave. Por primera vez, la historia no lo enfrenta a un héroe, sino que lo sigue directamente. El enfoque cambia por completo: no se trata de derrotarlo, sino de entender cómo opera, qué busca y hasta dónde está dispuesto a llegar.

Ese giro es precisamente lo que ha conectado con la audiencia en su estreno en Disney+, donde rápidamente se posicionó como la serie mejor evaluada por los espectadores dentro de la franquicia.

Póster Maul: Señor de las Sombras Disney Plus

Un Star Wars más cercano al crimen que a la épica clásica

Uno de los cambios más evidentes en Maul: Señor de las Sombras es el tipo de historia que propone. Aquí no hay grandes batallas espaciales ni misiones heroicas tradicionales. En su lugar, la serie se mueve en un terreno más cercano al control de territorios, alianzas frágiles y traiciones.

Darth Maul aparece reconstruyendo su poder en los márgenes del Imperio, en un momento donde la galaxia ya no está en guerra abierta, pero tampoco en paz. Ese contexto permite explorar una faceta distinta del universo, la del crimen organizado y las estructuras de poder que sobreviven fuera del control imperial.

La inclusión de una joven Jedi en fuga añade otra capa al relato. No como contraparte clásica, sino como una figura que puede ser moldeada dentro de esta lógica más gris, lejos de la visión tradicional de los Jedi.

Maul: Señor de las Sombras Disney Plus

La mano de Dave Filoni y el nuevo rumbo de la franquicia

Detrás del proyecto está Dave Filoni, una de las figuras más influyentes en el desarrollo moderno de Star Wars. Su trabajo previo en The Clone Wars y otras series ha sido clave para expandir el universo más allá de las películas, especialmente en lo que respecta a personajes como Maul.

Ahora, en su nuevo rol dentro de Lucasfilm, Filoni impulsa una línea narrativa que se aleja de lo clásico sin romper del todo con el canon. La apuesta por Darth Maul como protagonista encaja con esa visión: tomar elementos conocidos y darles un enfoque distinto.

El resultado inicial sugiere que ese camino tiene potencial. La serie no solo debutó con una calificación sobresaliente por parte del público, sino que también logró colocarse por encima de títulos recientes que habían dividido opiniones.

Maul: Señor de las Sombras Disney Plus

Un arranque fuerte en un momento clave para Disney+

El estreno de Maul: Señor de las Sombras llega en un punto donde Disney+ necesitaba un impulso dentro de Star Wars. En los últimos años, varias producciones habían generado respuestas más irregulares, lo que abrió la conversación sobre el rumbo de la franquicia en televisión.

Este nuevo proyecto parece responder directamente a esa inquietud. En lugar de expandir la historia hacia más personajes, se concentra en uno solo y profundiza en su mundo. Esa decisión, al menos en sus primeros episodios, ya está dando resultados.

Por ahora, la serie apenas comienza y su calificación podría cambiar conforme avance la temporada. Pero su arranque deja algo claro: el interés por Darth Maul no solo sigue vigente, sino que puede sostener una historia completa desde el lado más oscuro de Star Wars.