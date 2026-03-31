¿Eres fan de Star Wars? Habrá maratón de la saga completa gratis en CDMX

Si eres fan de la saga, esta es una gran oportunidad para disfrutar de un maratón de películas que han marcado a varias generaciones.

Todo forma parte de la 10ª Expo Star Wars, un evento que se realiza cerca de la fecha conmemorativa del mes de mayo, cuando los seguidores de la franquicia celebran el famoso “May the 4th” dedicado a este universo.

Maratón de la saga completa para fans de Star Wars

Durante este evento podrás ver las películas de la saga completa, en un espacio pensado especialmente para los seguidores que desean revivir las primeras entregas en pantalla y compartir la experiencia con otros fans.

Además, es una actividad que reúne a distintas generaciones, desde quienes crecieron con las primeras cintas hasta los nuevos seguidores de la historia. Sin duda, será una oportunidad perfecta para volver a emocionarte con cada escena y momento icónico de la saga.

Maratón de Star Wars gratis en CDMX: dónde ver toda la saga y cuándo será Foto: Canva

¿Cuándo será el maratón de Star Wars?

Si quieres asistir a este evento y disfrutar de todas las películas de la saga, podrás hacerlo del 9 al 24 de abril.

Habrá dos funciones al día, para que el público pueda elegir el horario que mejor le convenga:

12:00 horas

12:00 horas 17:00 horas

De acuerdo con la información compartida en redes sociales del evento, ambos horarios estarán disponibles durante las fechas programadas.

¿Dónde están las películas de Star Wars?

Una de las mejores noticias es que la entrada es completamente gratuita, por lo que puede ser una gran opción para los fans que quieran vivir esta experiencia sin costo.

El maratón se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

¿Qué estación de Metro me queda cerca del Centro Cultural Futurama?

Si planeas asistir en transporte público, una de las formas más sencillas de llegar es utilizando el Metro.

Puedes bajar en la estación Metro La Raza, y al salir tomar un camión que te deja a pocos minutos del recinto cultural.

Esto convierte al lugar en una sede fácil de acceder para los asistentes que se trasladan desde distintos puntos de la ciudad.

Maratón de Star Wars gratis en CDMX: dónde ver toda la saga y cuándo será Foto: Canva

Si te gustan las películas de ciencia ficción y aventura, este maratón puede ser la oportunidad perfecta para revivir el universo de Star Wars, una franquicia llena de acción, fantasía y personajes que siguen conquistando a nuevas generaciones.