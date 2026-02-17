¿Escapamos o peleamos? ‘Mandalorian & Grogu’ sorprende con tráiler lleno de acción

Cuando apenas nos estábamos recuperando del adelanto mostrado durante el Super Bowl, Lucasfilm decidió acelerar a fondo y liberar un nuevo tráiler de "The Mandalorian and Grogu", la esperada película que marca el regreso cinematográfico del universo creado por George Lucas tras seis años sin estrenos en la pantalla grande.

El avance no sólo es más extenso, sino es más intenso, más emotivo y más revelador. La pregunta que lo atraviesa todo “¿Escapamos o peleamos?” parece definir el tono de una historia que pondrá a prueba el vínculo entre el cazarrecompensas más famoso de la galaxia y su pequeño aprendiz.

Din Djarin muestra el rostro… y sus dudas

Uno de los momentos más comentados del nuevo tráiler es el regreso de Din Djarin sin casco. El personaje interpretado por Pedro Pascal vuelve a mostrarse vulnerabley profundamente comprometido con la misión que ahora comparte con Grogu.

Lejos de ser sólo un guerrero silencioso, el mandaloriano se perfila como una figura paternal consciente de su fragilidad frente al tiempo. El avance sugiere que Djarin sabe que su vida es limitada, mientras que Grogu podría convertirse en una pieza clave para el futuro de la galaxia.

Esa tensión emocional eleva la apuesta narrativa y, es que no se trata únicamente de sobrevivir, sino de preparar al heredero de la Fuerza para lo que está por venir.

Grogu evoluciona: más poder y un guiño a Yoda

Si algo deja claro el nuevo tráiler es que Grogu ya no es sólo “el bebé más tierno del universo”. El pequeño sensible a la Fuerza aparece utilizando habilidades cada vez más avanzadas y, para sorpresa de los fans, empuñando un bastón que inevitablemente recuerda al estilo de combate de Yoda.

El paralelismo no es casual. Cada aparición refuerza la idea de que Grogu podría seguir un camino similar al del legendario maestro Jedi. Sin embargo, la cinta parece explorar una pregunta distinta: ¿qué significa crecer en medio de una galaxia fracturada, sin una Orden Jedi consolidada y bajo la tutela de un mandaloriano?

the mandalorian y grogu

Las escenas muestran a Grogu combinando ternura con determinación, en secuencias donde ya no es sólo protegido, sino también protector.

Un nuevo Hutt entra en escena

El avance también ofrece el primer vistazo a Rotta the Huttlet, hijo de Jabba the Hutt. El personaje, interpretado por Jeremy Allen White, introduce un nuevo ángulo criminal y político dentro de la historia.

La presencia de un Hutt sugiere que el conflicto no será únicamente militar, sino también estratégico. El legado del imperio criminal de los Hutt podría chocar con los intereses de Din Djarin, generando decisiones difíciles.

¿De qué tratará ‘The Mandalorian and Grogu’?

La película funcionará como una continuación directa de los acontecimientos vistos en la serie "The Mandalorian". La trama seguirá a Din Djarin y Grogu mientras enfrentan una amenaza emergente que podría alterar el equilibrio galáctico.

Con los restos del Imperio aún activos y diversas facciones luchando por el poder, la historia girará en torno a la protección de Grogu, cuyo potencial con la Fuerza lo convierte en un objetivo codiciado. Entre persecuciones espaciales, combates cuerpo a cuerpo y dilemas morales, el filme explorará si el dúo optará por huir del conflicto o enfrentarlo de frente.

El tono del tráiler apunta a una mezcla de western espacial y épica galáctica, elementos que consolidaron el éxito de la serie en streaming y que ahora buscan trasladarse a una experiencia cinematográfica de gran escala.

¿Cuándo se estrena ‘The Mandalorian and Grogu’?

Aunque el primer adelanto ya había revelado la fecha, este nuevo tráiler la reafirma: "The Mandalorian and Grogu" llegará a los cines el próximo 21 de mayo. La expectativa es alta, no sólo por el regreso de personajes queridos, sino porque representa el primer largometraje de Star Wars en seis años.

the mandalorian y grogu

Para los seguidores de la saga, la cinta simboliza una nueva etapa. Para Disney y Lucasfilm, es la prueba de que el universo galáctico aún tiene historias poderosas por contar en la pantalla grande.

