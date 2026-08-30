RMX regresa a Guadalajara con nueva propuesta radiofónica

Grupo Imagen anunció el regreso de RMX, una de las marcas más emblemáticas de la radio mexicana, que inicia una nueva etapa de transmisiones en Guadalajara a través del 107.5 FM.

La estación vuelve a la ciudad donde nació con una propuesta que busca recuperar el espíritu que la convirtió en referente de la radio: una programación abierta, irreverente, contemporánea y cercana a sus audiencias.

RMX nació en Guadalajara en 2006 y rápidamente se distinguió por romper con los formatos tradicionales. Su programación impulsó nuevas propuestas musicales y combinó sonidos alternativos en español e inglés con entretenimiento, opinión y contenidos vinculados con la cultura y la vida cotidiana.

La influencia de la estación también llegó a las calles. Uno de sus proyectos más representativos fue el Festival 212, iniciativa que convirtió la avenida Chapultepec en un punto de encuentro para miles de personas y que sirvió como plataforma para artistas nacionales, internacionales y propuestas independientes.

Después de siete años fuera del aire, RMX regresa renovada, pero mantiene los elementos que marcaron su identidad: descubrir música, impulsar talento, generar conversación y construir comunidad.

La nueva etapa estará encabezada por Gonzalo Oliveros, una de las figuras vinculadas con la historia y construcción del concepto RMX. La programación también contará con comunicadores, especialistas y nuevas voces.

Además, la estación ampliará su presencia más allá de la radio tradicional. El proyecto contempla contenidos digitales, redes sociales, video, eventos y nuevas experiencias de interacción con las audiencias.

De esta manera, Grupo Imagen apuesta por recuperar una marca con fuerte identidad en Guadalajara y adaptarla a las nuevas formas de consumir música y contenidos.

bgpa