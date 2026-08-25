Colate exige revisar el testimonio de su hijo en el conflicto legal con Paulina Rubio

El empresario Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, presentó un nuevo recurso legal ante un tribunal de familia de Miami. El español busca modificar la reciente resolución que otorgó la victoria a la cantante Paulina Rubio en la disputa por la custodia de su primogénito. La defensa del mediático exige la revisión exhaustiva del testimonio emitido por el adolescente frente a las autoridades.

De acuerdo con los reportes de prensa, el equipo de representación del demandante introdujo el documento el pasado 24 de agosto. La abogada Aliette Carolan lideró esta ofensiva judicial frente a los estrados estadounidenses. Los asesores legales entregaron copias del expediente al grupo defensor de la intérprete mexicana, comandado por la jurista Sandra Hoyos.

Paulina Rubio junto a Colate en un evento del 2009. Foto: Cuartoscuro

El movimiento legal también notificó directamente a la jueza del caso, Marlene Fernández, y a la representante legal asignada para proteger los intereses del menor. El empresario aclaró formalmente que su intención descarta la realización de un nuevo juicio. El español persigue únicamente la corrección de diversas conclusiones plasmadas en el dictamen final, las cuales contradicen los antecedentes del caso.

Más de 70 puntos bajo la lupa judicial

El escrito entregado a la corte estadounidense contiene más de 70 puntos específicos que la defensa pide someter a un nuevo análisis. La estrategia del europeo señala supuestas omisiones e inconsistencias dentro del veredicto dictado a principios de mes. El equipo de Colate concentra sus esfuerzos en validar las declaraciones originales de su descendiente frente al estrado.

Entre las decenas de observaciones destacan las palabras del propio Andrea Nicolás, quien rindió su versión de los hechos frente a la magistrada. El padre del menor argumenta que las autoridades desestimaron incomprensiblemente la voluntad del joven de 15 años. Esta nueva maniobra legal busca posicionar la voz del adolescente como el eje central para reestructurar la convivencia familiar.

Nicolás Vallejo Colate en un evento. Foto: Cuartoscuro

La iniciativa de Nicolás Vallejo-Nágera intenta desestabilizar la victoria obtenida por la llamada "Chica Dorada". La artista mexicana y su exmarido protagonizan uno de los pleitos legales más prolongados y mediáticos del mundo del espectáculo. Ahora, los tribunales de Florida evaluarán la viabilidad de reabrir las discusiones sobre los puntos señalados por la defensa del demandante.

El revés legal que detonó la nueva demanda

Esta ofensiva judicial surgió semanas después de que Paulina Rubio lograra un fallo totalmente favorable respecto a la residencia de su hijo. A principios de agosto, el tribunal floridano falló en contra de la solicitud de Colate para mudar al joven a la ciudad de Madrid. Las autoridades bloquearon el traslado internacional definitivo del menor hacia el continente europeo.

La jueza Marlene Fernández aprobó simultáneamente una modificación integral al plan de crianza, justo como lo solicitó la cantante mexicana. La resolución oficial determinó que el empresario fracasó al intentar demostrar los supuestos beneficios del cambio de residencia a España. El veredicto catalogó las intenciones del padre como insuficientes para justificar la salida permanente de territorio norteamericano.

Colate junto a Paulina Rubio. Foto: Cuartoscuro

El documento judicial también desestimó las acusaciones interpuestas por el español sobre supuestos abusos físicos y mentales ejercidos por Paulina Rubio. El tribunal determinó que los señalamientos carecían de pruebas contundentes y rechazó penalizar a la intérprete pop. Tras aquel duro golpe en los estrados, Vallejo-Nágera rediseñó su estrategia para obligar al sistema judicial a revisar el caso mediante la perspectiva de su hijo.

La disputa legal entre las dos celebridades acumula más de una década de confrontaciones en los juzgados familiares de Estados Unidos. Los medios de comunicación aguardan la inminente respuesta oficial del equipo de la vocalista. La corte programará próximamente una nueva audiencia para desahogar este reciente recurso promovido por el europeo.