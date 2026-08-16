¡Ganando como siempre! Belinda celebra sus 37 años entre flores y proyectos; todo quedó documentado a través de su cuenta de Instagram donde compartió parte del festejo.

La cantante y actriz hispanomexicana Belinda está en uno de los momentos más luminosos, maduros y prolíficos de su trayectoria artística, como su próxima colaboración musical con Danna.

La conmemoración de este nuevo aniversario de vida no solo sirvió para evidenciar el cariño que le profesan sus belifans, familiares y amigos cercanos, sino también para reafirmar su vigencia como un referente indiscutible de las tendencias y la moda.

Este cumpleaños encuentra a una Belinda enfática en consolidar un renacimiento profesional sin precedentes.

Belinda festejó su cumpleaños 37 Instagram @belindapop

Belinda celebra sus 37 años con muchas flores

Belinda compartió a través de sus historias en Instagram el despliegue de flores que la acompañaron en su cumpleaños 37. Como parte del festejo, amigos y familiares le enviaron diversos arreglos florales en tonalidades pasteles y vibrantes.

Tal parece que tantos presentes abarcó pasillos enteros y salas de estar, convirtiendo la residencia de la cantante en un ambiente digno de un cuento de hadas vanguardista.

Entre las flores presentes, estuvieron las peonías, las cuales la cantante de “Heterocromía” señaló como sus favoritas.

Además, compañeros y amigos del medio artístico expresaron sus felicitaciones a la “Reina del Pop Latino”, como Danna, quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con el título: “Bday dream girl <3 luv u”.

Belinda y Danna Instagram @belindapop

Los próximos proyectos en la vida de Belinda

Con sus recientes 37 años, Belinda está en pleno auge en la industria, tanto musical como actoral.

El próximo 27 de agosto de 2026, se estrenará su esperada colaboración musical con Danna, titulada “Dolce Vita”, dejando atrás su proyecto de corridos tumbados que grabó en 2024; así como su segunda participación con Los Ángeles Azules, de nombre “Por ella” y que sirvió como uno de los temas para el mundial 2026.

La artista ha sabido interpretar las dinámicas de la industria sonora actual sin perder un solo ápice de la identidad estética que la caracteriza. Sus recientes sencillos y colaboraciones han demostrado que posee un instinto infalible para conectar con las nuevas generaciones de oyentes en plataformas digitales como Spotify y TikTok.

Belinda en 'Carlota' Instagram @belindapop

Por si fuera poco, en el plano actoral, Belinda estrenará la serie de época Carlota, una superproducción desarrollada para la plataforma de streaming HBO Max.

Aún sin fecha de estreno programada, el proyecto es uno de los anuncios más esperados y comentados por la crítica, pues la artista regresa a la actuación y asumirá uno de los retos interpretativos más complejos, maduros y exigentes de toda su carrera al dar vida a la última emperatriz de México, Carlota de Habsburgo.

Fuentes cercanas a la producción han señalado que la interpretación de Belinda ha sorprendido gratamente a los directores y productores, quienes destacan su compromiso obsesivo con la investigación histórica, la modulación vocal de época y el rigor profesional durante las extenuantes jornadas de rodaje.