¡Lo cumplió! Ghetto Kids brillan junto a Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tuvo uno de sus momentos más comentados con la participación de los Ghetto Kids, el grupo infantil de bailarines originario de Uganda que acompañó a Shakira durante la interpretación de Dai Dai, tema oficial del torneo.

Los pequeños artistas aparecieron sobre el escenario con atuendos amarillos y una coreografía marcada por energía, precisión y carisma. Su presencia llamó la atención del público en el estadio y de los espectadores que siguieron la transmisión alrededor del mundo.

La actuación formó parte del primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, que también reunió a figuras como Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS, Justin Bieber y Gustavo Dudamel, de acuerdo con reportes internacionales sobre el evento.

Los niños de Uganda que bailaron con Shakira

La participación de los Ghetto Kids no surgió de la nada. Antes de la final, el grupo se volvió viral al compartir una coreografía de Dai Dai, canción interpretada por Shakira y Burna Boy para el Mundial 2026. La respuesta fue tal que la propia cantante terminó por invitarlos a formar parte de su presentación en la final.

Durante el show, los bailarines acompañaron a Shakira con una coreografía que conectó con los ritmos africanos del tema. En redes sociales, varios usuarios destacaron su sincronía y la naturalidad con la que compartieron escenario con una de las artistas latinas más reconocidas del mundo.

Shakira interpreta Dai-Dai en el medio tiempo del Mundial 2026 REUTERS

La imagen de los niños bailando junto a Shakira se convirtió en una de las postales más compartidas del medio tiempo, especialmente porque su historia ya era conocida por parte del público que había seguido el proceso previo al evento.

¿Quiénes son los Ghetto Kids?

Los Ghetto Kids, también conocidos como Triplets Ghetto Kids, surgieron en Katwe, una zona popular de Kampala, Uganda. El proyecto fue impulsado por Dauda Kavuma con el objetivo de ofrecer apoyo, educación y oportunidades a niñas y niños mediante la música y la danza.

Con el paso del tiempo, sus coreografías comenzaron a circular en redes sociales hasta llegar a una audiencia internacional. El grupo ha participado en videos musicales, programas de televisión y grandes escenarios, siempre con una propuesta basada en el baile, el humor y la energía colectiva.

Los Guetto Kids compartieron el escenario con Shakira durante la presentación Dai-Dai REUTERS

Su llegada al espectáculo de Shakira en el Mundial confirmó el alcance que puede tener una coreografía viral cuando conecta con el público adecuado. Lo que empezó como un video compartido desde Uganda terminó en uno de los escenarios más vistos del planeta.

Shakira convierte “Dai Dai” en una fiesta multicultural

Shakira interpretó “Dai Dai” durante el medio tiempo de la final, acompañada por Burna Boy y los Ghetto Kids. La canción mezcla sonidos internacionales con ritmos africanos, por lo que la presencia del grupo ugandés reforzó el carácter multicultural de la presentación