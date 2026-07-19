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Clausura Mundial 2026: sigue EN VIVO el show de medio tiempo con Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber

Sigue en vivo el minuto a minuto la clausura del Mundial 2026 y el show que darán los artistas antes del partido y durante el medio tiempo. 

Por: Paola Jiménez

Por primera vez, el Mundial tendrá un show de medio tiempo
Por primera vez, el Mundial tendrá un show de medio tiempoEspecial
CLAUSURA Mundial 2026 - EN VIVO: SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEl show
11:50 HrsApenas se calientan los motores para la clausura

Tras la presentación de iShowSpeed y Post Malone, aún faltan las presentaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger​, Robbie Williams y Tom Cruise. 

11:47 HrsPost Malone también se hace presente

Con el característico atuendo de vaquero, Post Malone se hizo presente en la Clausura del Mundial 2026. 

​Durante su intervención, el músico cantó el tema "We Came to Win". Después salió al escenario Swa Lee para poner a todos a cantar el tema "Circles" junto a Post Malone.

11:40 Hrs¡La clausura del Mundial 2026 comienza!

iShowSpeed se presenta en el escenario del Met Stadium en New Jersey. El streamer y youtuber salió acompañado de varios bailarines para interpretar el tema "World Cup". 

11:34 Hrs¿Qué artistas estarán en la clausura del Mundial 2026?

Antes de que se realice el show de medio tiempo, la FIFA anunció que varios artistas estarán presentes en la ceremonia de clausura:

Jennifer Hudson (interpretará el Himno de Estados Unidos)
Laura Pausini
Nicole Scherzinger​
​Robbie Williams
​Post Malone 
​Tom Cruise 
iShowSpeed 

11:30 Hrs¡Hoy termina el Mundial 2026 lleno de música!

Después de poco más de un mes, el Mundial 2026 llega a su fin este domingo y lo hará en grande, ya que la música estará presente en el evento. 

​Por primera vez en su historia, el Mundial tendrá un show de medio tiempo con importantes artistas. 

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