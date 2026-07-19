Clausura Mundial 2026: sigue EN VIVO el show de medio tiempo con Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber
Sigue en vivo el minuto a minuto la clausura del Mundial 2026 y el show que darán los artistas antes del partido y durante el medio tiempo.
Tras la presentación de iShowSpeed y Post Malone, aún faltan las presentaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Tom Cruise.
Con el característico atuendo de vaquero, Post Malone se hizo presente en la Clausura del Mundial 2026.
Durante su intervención, el músico cantó el tema "We Came to Win". Después salió al escenario Swa Lee para poner a todos a cantar el tema "Circles" junto a Post Malone.
iShowSpeed se presenta en el escenario del Met Stadium en New Jersey. El streamer y youtuber salió acompañado de varios bailarines para interpretar el tema "World Cup".
Después de poco más de un mes, el Mundial 2026 llega a su fin este domingo y lo hará en grande, ya que la música estará presente en el evento.
Por primera vez en su historia, el Mundial tendrá un show de medio tiempo con importantes artistas.