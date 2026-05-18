Corona Capital 2026 revela cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes

El Corona Capital 2026 reveló su cartel oficial y confirmó una edición encabezada por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, tres nombres de alto impacto dentro del rock alternativo, el pop y la música independiente internacional.

El festival se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, sede habitual del evento. Además, la preventa Banamex iniciará el 26 de mayo a partir de las 14:00 horas, a través de Ticketmaster.

La nueva edición del Corona Capital combina bandas de culto, artistas consolidados y proyectos que han ganado presencia en los últimos años. En el cartel también destacan nombres como Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake, The Kooks, The Offspring, Pierce The Veil, Underworld, Mother Mother, The xx, Lola Young, Lil Yachty y Blunt, entre otros.

Gorillaz encabezará el viernes del Corona Capital 2026

El primer día del festival, programado para el viernes 20 de noviembre, tendrá como uno de sus actos principales a Gorillaz, el proyecto creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, conocido por construir un universo musical y visual donde conviven el rock alternativo, el hip hop, la electrónica, el pop y la animación.

La presencia de Gorillaz aparece como uno de los puntos más fuertes del cartel, debido a la relación que la agrupación mantiene con el público mexicano y al impacto de canciones como Clint Eastwood, Feel Good Inc., DARE y On Melancholy Hill.

Ese mismo día también se presentarán Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks, lo que perfila una jornada marcada por el indie rock, el soul alternativo, la electrónica emocional y el pop británico.

El viernes también incluirá a artistas como CHVRCHES, CMAT, Anna Luna, Chezile, Darianna Everett, Durand Jones & The Indications, Fcuckers, Friko, Grace Ives, Hot Milk, JMSN, Model/Actriz, Olive Jones, Rip Magic, Thee Sinseers, Sofia Isella, Violet Grohl y Yung Lean.

Twenty One Pilots y The Offspring encabezan el sábado

Para el sábado 21 de noviembre, el cartel tiene como nombre principal a Twenty One Pilots, uno de los proyectos con mayor convocatoria entre el público joven y adulto. El dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun construyó una comunidad global a partir de una mezcla de pop alternativo, rap, rock, electrónica y una narrativa visual que atraviesa discos como Blurryface, Trench, Scaled and Icy y Clancy.

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Ese día también destaca la participación de The Offspring, banda clave del punk rock californiano que marcó a varias generaciones con temas como The Kids Aren’t Alright, Self Esteem y Pretty Fly (for a White Guy). Su presencia suma una carga nostálgica y de alta energía al segundo día del festival.

La jornada del sábado también incluye a Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother, además de actos como Baby Queen, Balú Brigada, BØRNS, Dope Lemon, The Hellp, Jordana, Maisie Peters, Militarie Gun, MS MR, New Constellations, Peaches, Princess Chelsea, Quarters, Rikas, Sawyer Hill, Strawberry Guy, We Are Scientists y Stella.

The Strokes cerrará el domingo del Corona Capital 2026

El domingo 22 de noviembre, el cierre del festival estará encabezado por The Strokes, una de las bandas más influyentes del rock de inicios de los años 2000. La agrupación neoyorquina, liderada por Julian Casablancas, es una pieza central para entender el resurgimiento del garage rock y el indie rock en el siglo XXI.

Canciones como Last Nite, Reptilia, Someday y You Only Live Once forman parte del repertorio con el que The Strokes ha mantenido una base de seguidores sólida en México, país donde sus presentaciones suelen generar alta expectativa.

Foto: Captura Coachella

Ese mismo día también se presentarán The xx, Lola Young, Lil Yachty y Blunt, en una jornada que mezcla indie, pop alternativo, rap, electrónica y sonidos experimentales.

El cierre del festival también contará con Angine de Poitrine, Bad Suns, The Black Crowes, Céline Dessberg, Ela Minus, Freak Slug, Good Kid, Johnny Marr, Loyle Carner, Manic Street Preachers, Moyka, Ninajirachi, Purity Ring, Ratboys, Rev Run, Roar, Santigold, Tipling Rock y Tricky.

Corona Capital 2026: preventa, fechas y sede

De acuerdo con el cartel oficial, el Corona Capital 2026 se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La preventa Banamex comenzará el 26 de mayo a partir de las 14:00 horas. El cartel también indica que habrá opción de tres meses sin intereses para tarjetahabientes participantes.

Con nombres como Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes, The Offspring, Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, The xx y Pierce The Veil, el Corona Capital 2026 apuesta por una edición que cruza generaciones, escenas y públicos: del punk y el rock alternativo al pop, la electrónica, el soul y el indie contemporáneo.