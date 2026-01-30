¿Cuáles son los programas que produjo Pedro Torres y marcaron la televisión mexicana?

La muerte de Pedro Torres sacudió al mundo del entretenimiento en México. Y es que el productor, uno de los creativos más influyentes de la televisión mexicana, falleció tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa incurable.

Aunque su nombre no siempre estuvo al frente de cámaras, su trabajo definió durante décadas lo que millones de personas veían todos los días en la pantalla.

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres fue productor, creativo y estratega. Trabajó principalmente en Televisa y estuvo detrás de noticieros, realities, series y programas especiales que cambiaron el ritmo, la imagen y la forma de contar historias en la televisión abierta.

Aquí repasamos, de forma clara y directa, los programas más importantes que produjo Pedro Torres y por qué fueron relevantes.

¿Cuáles fueron los programas más importantes que produjo Pedro Torres?

1. El Noticiero con Joaquín López-Dóriga

Uno de los proyectos más influyentes de su carrera fue su etapa como productor de El Noticiero con Joaquín López-Dóriga, durante varios años en Televisa.

Pedro Torres no cambió el contenido informativo, pero sí transformó la forma de presentar las noticias. Introdujo una imagen más moderna, mejor iluminación, nuevos encuadres, música distintiva y segmentos especiales que rompían con el formato rígido del noticiero tradicional.

2. Nuestra Casa

Durante décadas, Nuestra Casa fue uno de los programas más estables de la televisión mexicana. Pedro Torres lo produjo apostando por un formato familiar, accesible y cercano al público.

El programa combinaba entretenimiento, entrevistas y secciones variadas, logrando una conexión constante con la audiencia.

3. La Jugada

En el terreno deportivo, La Jugada fue otro de los programas clave producidos por Pedro Torres. El espacio se convirtió en un referente del análisis futbolístico en televisión abierta.

Torres apostó por un ritmo más ágil, mejores recursos visuales y una narrativa clara para explicar el deporte a todo tipo de público, incluso a quienes no eran expertos.

4. Big Brother México

Los realities fueron lo suyo; Big Brother México es uno de los proyectos que definió una era en la televisión nacional. Pedro Torres produjo:

Big Brother VIP México (2002–2005), con más de 230 episodios

Big Brother México (2002–2015), con más de 370 episodios

El reality introdujo un formato completamente nuevo para la audiencia mexicana: transmisión continua, convivencia forzada y votaciones del público. Torres adaptó el formato internacional a la cultura local, convirtiéndolo en un fenómeno social y mediático.

5. Mujeres Asesinas

En 2008 y 2009, Pedro Torres produjo Mujeres Asesinas, una serie que rompió con los estándares de la ficción en televisión abierta.

Cada episodio contaba una historia distinta, centrada en mujeres que cometían crímenes bajo contextos extremos. La serie destacó por su tono oscuro, producción cuidada y actuaciones de alto nivel. Fue uno de los primeros proyectos que demostró que la televisión abierta podía abordar temas complejos sin perder audiencia.

6. Tiempo Final

Otro proyecto relevante fue Tiempo Final, serie de suspenso producida por Torres en 2009. Cada episodio narraba una historia independiente relacionada con el tiempo límite antes de un evento crucial.

La serie apostó por una narrativa intensa y episodios autoconclusivos, algo poco común en la televisión mexicana de ese momento.

7. Vas o no vas

En 2006, Pedro Torres produjo Vas o no vas, un programa de concursos basado en la toma de decisiones y el azar. El formato se apoyaba en tensión constante y participación emocional del concursante, elementos que Torres sabía explotar para mantener al espectador atento.

8. El bar provoca

Ese mismo año produjo El bar provoca, un programa de entretenimiento con un enfoque distinto al habitual. Aunque no tuvo la longevidad de otros proyectos, mostró la disposición de Torres para experimentar con formatos no convencionales.

9. El encanto del águila

En 2011, Pedro Torres produjo El encanto del águila, una serie histórica centrada en los eventos de la Revolución Mexicana.

El proyecto destacó por su nivel de producción, recreación de época y enfoque narrativo más cercano a una dramatización histórica que a una telenovela tradicional.

10. Gossip Girl: Acapulco

Entre 2012 y 2013, Torres produjo Gossip Girl: Acapulco, adaptación mexicana de la serie estadounidense. El proyecto buscó conectar con audiencias jóvenes y mostró su interés por atraer nuevos públicos a la televisión nacional.

Los programas que produjo Pedro Torres no solo tuvieron éxito en su momento; muchos marcaron tendencias que aún se reflejan en la televisión actual. Su capacidad para entender formatos, audiencias y narrativa audiovisual lo convirtió en una figura clave detrás de cámaras.