Tom Welling visitará México para la DesertCon; estas son las fechas y los precios

¡De Metrópolis a la Sultana del Norte! Tom Welling aterrizará en Monterrey el próximo domingo 14 de junio de 2026. El eterno Clark Kent será el protagonista de las DesertCon Sessions, una innovadora experiencia que promete acercar a las estrellas de Hollywood con su audiencia regia en un formato mucho más íntimo.

La organización del evento especificó que esta primera edición se centrará en la serie de televisión Smallville. El formato de las actividades difiere de las convenciones de cultura pop de formato tradicional. El programa se limita a interacciones directas entre el actor y las personas que adquieran un boleto de acceso.

Todo lo que debes saber de la DesertCon

El recinto seleccionado para llevar a cabo esta sesión es el centro de espectáculos Pabellón M. Este complejo arquitectónico se encuentra ubicado en la zona centro del municipio de Monterrey. La venta de entradas se realiza a través de la plataforma digital de la empresa de boletaje Boletopolis.

Los comunicados de la empresa promotora indican que el evento contará con un aforo limitado. Esta restricción de asistencia tiene como objetivo agilizar el desarrollo de las sesiones de fotografías y firmas de autógrafos. Las personas interesadas deben adquirir un pase específico para el tipo de interacción deseada con el actor.

Tom Welling Especial

¿Quién es Tom Welling?

Tom Welling interpretó al personaje de Clark Kent en la serie de televisión Smallville. Esta producción audiovisual de ficción se emitió originalmente entre los años 2001 y 2011. La cadena de televisión estadunidense The WB, y posteriormente The CW, fueron las encargadas de su transmisión internacional.

El argumento de la serie documentó la etapa juvenil de Clark Kent en un pueblo del estado de Kansas. La narrativa de los episodios mostró el desarrollo biológico y el descubrimiento de las habilidades del personaje. El programa concluyó su transmisión en televisión justo antes de la adopción formal de la identidad de Superman.

Durante los diez años de producción de Smallville, Welling compartió créditos con diversos actores de la industria. El reparto principal incluyó las participaciones de Michael Rosenbaum, Kristin Kreuk y John Schneider. La filmación de los episodios se llevó a cabo principalmente en foros y locaciones de Vancouver, Canadá.

El historial laboral de Welling registra su regreso al género de los superhéroes en producciones de años posteriores. En 2019, el actor participó en el evento televisivo Crisis en Tierras Infinitas de la cadena The CW. En dicha transmisión especial, Welling interpretó nuevamente a su versión del personaje de Clark Kent.

Tom Welling en Smallville. Foto: Facebook Smallville

La trayectoria del actor en la televisión también abarca su participación en la serie policíaca Lucifer. En esta producción de la empresa Warner Bros., Welling ejecutó el rol del teniente Marcus Pierce. Su personaje formó parte de la narrativa principal durante la tercera temporada del programa de televisión.

En la actualidad, Welling copresenta un programa de formato podcast en plataformas digitales titulado "Talkville". Este proyecto en formato de audio y video se realiza en conjunto con el actor Michael Rosenbaum. Las emisiones semanales de esta producción consisten en la revisión y discusión de los episodios de la serie original.

La ciudad de Monterrey funciona como una de las sedes habituales para convenciones de entretenimiento en el norte de México. Diversas empresas promotoras organizan eventos anuales enfocados en los cómics, el cine y la televisión. La visita de Welling se suma a la agenda comercial de actividades del sector en la región.