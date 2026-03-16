¡A punta de pistola! Asaltan a Fabián Lavalle en gasolinera cerca de Paseo de la Reforma

El conductor Fabián Lavalle, cariñosamente conocido como "Fabiruchis", denunció públicamente haber sido víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en una gasolinera ubicada en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

"Me llegaron por detrás con dos pistolas", relata el conductor

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:40 de la mañana en la estación de servicio situada en la calle de Río Rhin. Según relató Lavalle, el atraco fue sumamente rápido, durando apenas unos 30 segundos, y ocurrió justo cuando él se había bajado del vehículo para revisar un detalle.

"Me llegaron por detrás dos pistolas aquí, un tipo por acá jalonándome, el otro 'entrágame'. No me dieron tiempo ni de recapacitar ni de accionar. Me arrebataron el teléfono".

El comunicador explicó que, aunque normalmente no baja con su celular, en esta ocasión lo traía en la mano debido a una llamada que acababa de terminar.

Robo compartido y falta de seguridad

Lavalle lamentó que no fue el único afectado. El despachador que lo atendía también fue despojado del dinero de la cuenta.

"Al pobre compañero de la gasolina... le arrebataron todo el dinero que tenía en la mano porque estaba dando cambio".

El asalto terminó cuando la llegada de otros clientes y un motociclista ahuyentó a los delincuentes.

Fabián Lavalle Especial

El conductor expresó su profunda frustración ante la inseguridad que se vive en el país, sintiéndose identificado con el resto de la ciudadanía:

"Soy uno más de los millones de mexicanos que padecemos y somos pues presa de la delincuencia que existe en este país".

"Vivimos en una inseguridad absoluta"

Desconfianza en las autoridades y cámaras de vigilancia

A pesar de la gravedad del asunto, Fabián mostró su escepticismo sobre la efectividad de denunciar y el funcionamiento de las cámaras del C5 o de la propia gasolinera.

"Yo no tengo confianza ni en las cámaras de nuestro país. Porque sirve una y 50 mil no sirven... siempre hay algún pretexto".

Aunque admitió que le genera "coraje" el proceso burocrático, confirmó que acudirá a levantar el reporte correspondiente. Por el momento, ya tomó medidas para evitar extorsiones.

"Ya di de baja mi teléfono para que no hagan mal uso de él, porque empiezan a pedir dinero o a hackear"

bgpa