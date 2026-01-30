Muere Pedro Torres, productor de Big Brother y exesposo de Lucía Méndez

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Pedro Torres, reconocido productor de televisión y música, quien falleció el 30 de enero de 2026 a los 72 años de edad, luego de enfrentar durante varios meses una enfermedad degenerativa que deterioró seriamente su salud.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales, donde familiares y personas cercanas compartieron mensajes de despedida, provocando una oleada de reacciones por parte de figuras del medio artístico que lamentaron profundamente su partida.

A través de redes sociales, la familia de Pedro Torres confirmó el fallecimiento del productor. Foto: @ptorres.

Pedro Torres fue una figura clave dentro de Televisa, donde dejó huella gracias a proyectos exitosos como "Big Brother" y la serie "Mujeres Asesinas", además de destacar como productor musical de artistas de talla internacional como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares.

Su lucha contra la enfermedad

En agosto de 2024, medios de espectáculos informaron que el productor había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que afecta el sistema nervioso. Con el paso del tiempo, trascendió que Torres comenzó a despedirse de sus seres queridos, consciente de la gravedad de su estado de salud.

¿Cuántos hijos tuvo Pedro Torres?

Pedro Torres fue padre de un hijo, fruto de su relación sentimental con la cantante y actriz Lucía Méndez, con quien mantuvo una de las historias más comentadas dentro de la farándula mexicana.

Tras su fallecimiento, sus hijos y familiares agradecieron públicamente las muestras de apoyo, el cariño recibido y el acompañamiento durante el difícil proceso que enfrentaron como familia. También informaron que el velorio se llevará a cabo de manera privada.