Pedro Torres y Lucía Méndez: la historia de amor que hoy se recuerda tras su fallecimiento

La mañana de este viernes 30 de enero se confirmó el fallecimiento del productor de televisión Pedro Torres, una figura clave de la industria audiovisual en México y expareja sentimental de la cantante y actriz Lucía Méndez.

La noticia fue dada a conocer por familiares del productor a través de redes sociales, generando reacciones inmediatas en el ámbito artístico, donde Torres fue reconocido por su trayectoria en publicidad, televisión y formatos de entretenimiento que marcaron época.

Más allá de su legado profesional, el nombre de Pedro Torres fue vinculado por décadas con Lucía Méndez. Su relación sentimental, iniciada a finales de los años ochenta, fue una de las más comentadas del espectáculo mexicano.

Un romance que marcó una época en el espectáculo mexicano (Foto: Mezcal Entertainment)

Así fue la historia de amor entre Pedro Torres y Lucía Méndez

El romance entre Lucía Méndez y Pedro Torres comenzó cuando ambos ya contaban con carreras sólidas en el medio artístico. Méndez se encontraba en uno de los momentos más altos de su popularidad como actriz y cantante, mientras que Torres desarrollaba una trayectoria ascendente como productor.

De acuerdo con registros de la época, la relación avanzó con rapidez y se consolidó en un matrimonio celebrado en 1988. La unión llamó la atención mediática debido al perfil público de ambos y al interés que despertaba su vida personal.

Ese mismo año, la pareja se convirtió en madre y padre de Pedro Antonio Torres Méndez, un acontecimiento que ambos han señalado como un punto de inflexión en sus vidas. La llegada de su hijo marcó una etapa de transformación personal y familiar, que coincidió con importantes momentos profesionales tanto para Méndez como para Torres.

Durante los años que permanecieron casados, la pareja mantuvo un perfil público constante, aunque con una vida privada relativamente reservada. A diferencia de otros romances del medio, su relación se caracterizó por una convivencia discreta, centrada en el ámbito familiar, aun cuando la atención mediática se mantenía presente.

Lucía Méndez habló del productor como una figura fundamental en su vida personal. (Foto: Mezcal Entertainment)

La separación y una relación que evolucionó

El matrimonio entre Lucía Méndez y Pedro Torres concluyó en 1996. Aunque nunca se hicieron públicos los motivos de la separación, ambos coincidieron en distintas entrevistas en que el proceso se dio en términos cordiales. La prioridad, señalaron, fue preservar una relación estable por el bienestar de su hijo.

Tras el divorcio, la relación entre ambos evolucionó hacia una cercanía basada en la crianza compartida. A lo largo de los años, Méndez y Torres mantuvieron comunicación constante, lo que permitió que el vínculo familiar se sostuviera más allá de la ruptura sentimental.

La historia entre Torres y Méndez trascendió el romance para convertirse en un lazo familiar.

Las declaraciones de Lucía Méndez sobre Pedro Torres

En declaraciones recientes retomadas por distintos medios, Lucía Méndez habló de Pedro Torres tuvo en su vida. La artista reconoció la importancia que el productor tuvo en su historia personal y familiar.

Méndez subrayó que, pese a no haber continuado como pareja, el respeto y el afecto se mantuvieron a lo largo de los años.

Pedro Torres fue un referente de la televisión y la producción audiovisual en México. (Foto: Mezcal Entertainment)

Trayectoria profesional de Pedro Torres

Pedro Torres desarrolló una carrera destacada como productor y director, especialmente en el ámbito de la publicidad y la televisión. Fue responsable de la realización de videoclips para artistas como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, contribuyendo a la construcción visual de la música pop en México durante varias décadas.

En el terreno televisivo, su trabajo incluyó la producción de formatos de alto impacto como Big Brother y la serie Mujeres asesinas, proyectos que marcaron una etapa en la programación de Televisa y consolidaron su perfil como productor creativo con una visión comercial.

Pedro Torres falleció a los 73 años de edad tras enfrentar una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que afecta el sistema nervioso y que, con el tiempo, limita funciones motoras esenciales.