EJAE, la voz de Rumi, celebra el éxito de K-Pop Demon Hunters y el Oscar por ‘Golden’

Detrás del personaje principal de Rumi en K-Pop Demon Hunters en realidad está la cantante coreana EJAE, la ganadora al Oscar como Mejor Canción Original por el tema Golden.

¿Cómo viviste estos meses desde que la canción Golden y K-Pop Demon Hunters se convirtieron en la producción de Netflix más popular de todos los tiempos y hasta arrasar en la temporada de premios?

Entre todos, estuvimos en diferentes partes del mundo, entre Corea y Estados Unidos. Y es increíble viajar y ver tantos pósteres, juguetes o ropa con los personajes de la película. La verdad, nosotras también quisimos que el mundo nos recibiera como un verdadero grupo de música K-pop, entre tantos videos de TikTok o Instagram. Sucedió todo tal cual como lo habíamos imaginado.

En el caso de Golden, mucho antes de los Oscar, ya habían recibido cinco nominaciones al Premio Grammy, incluyendo Mejor Canción del Año, ¿cómo recuerdas los primeros momentos en que la estabas componiendo?

Fotos: Reuters/ Cortesía Netflix

Todavía me acuerdo cuando compuse el estribillo de la melodía de Golden, en mi auto. Y se sintió bien desde el vamos. Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans estaban grabando otras canciones en Corea y ese día fui a grabar la canción Free, justo cuando había terminado de componer Golden. Y les dije a todos que la canción sonaba muy bien, que deberían estar todos entusiasmados, aunque después sentí que estaba creando demasiadas expectativas.

¿La noche que te presentaste en Saturday Night Live, con Bad Bunny cantando tu canción como si fuera tu más fiel admirador, se sintió como ganar un Oscar?

No sé él, pero yo estaba emocionadísima de conocer a Bad Bunny. Fue muy divertido, un momento muy surrealista. Nunca pensé que, entre todos los cantantes, Bad Bunny pudiera llegar a cantar una de mis canciones.

Fotos: Reuters/ Cortesía Netflix KPOP DEMON HUNTERS

¿Golden es también tu canción favorita o prefieres Your Idol?

Honestamente, es interesante porque los productores creen que la canción Golden fue la más difícil de todas y Your Idol resultó más fácil. Y para mí, Your Idol fue la más difícil y Golden, aunque no diría que fue fácil, nació más naturalmente. La química apareció mucho más sólida, más rápido. Y para mí, siempre sentí que podía ponerse de moda como un éxito, aunque nunca imaginé el calibre del éxito que tuvo, para nada.

¿El mejor resultado del Oscar?

Me llegan muchos mensajes privados de los fans contándome cómo les afectó la película. Una de mis admiradoras había perdido a su padre y, al día siguiente, el esposo le propuso que viera K-Pop Demon Hunters porque le había parecido buena. Y cuando la empezó a ver le llamó la atención, la siguió viendo, la terminó de ver. Y empezó a llorar, para volver a verla una y otra vez. El esposo me contó que la había salvado, que no la había visto sonreír desde hacía tanto tiempo. La música la ayudó tanto que terminó cantando nuestras canciones todos los días.

¿Has visto videos en YouTube de la reacción de la gente viéndote cantar?

Los vi, no todos, pero mis padres y mi novio me mandan siempre muchos de esos videos.

¿En qué momento te diste cuenta de que la animación se había convertido en un éxito?

Sucedió todo muy rápido, enseguida, cuando empecé a ver videos en las redes sociales con la coreografía de la canción Soda Pop por todos lados. Fue como ver a los personajes cobrando vida propia en la realidad.

¿Guardas algún souvenir de la producción?

Tengo una chamarra que teníamos entre el equipo de filmación y tenía miedo de usarla porque no hicieron más de 200. Pero si me la pongo hoy, creo que pasaría desapercibida como una admiradora más.

¿Te disfrazaste de tu personaje de Rumi para ir en busca de dulces la noche de Halloween o le abriste la puerta a alguien disfrazado como tu personaje?

Hubiera sido genial aparecer en la fiesta de Halloween de Heidi Klum vestida como el tigre Derby. Pero no. En realidad, yo estaba en Nueva York, pero vi algunos fans vestidos con nuestros personajes. Y por teléfono, mis amigos se la pasaban mandándome videos y fotos cada vez que alguien iba disfrazado como los personajes.

Las K-Pop Demon Hunters jamás hubieran ganado el Oscar como Mejor Película Animada si no fuera porque la música es también la gran protagonista de la historia.

Después de todo, se trata de un trío de cantantes de música coreana que compite con otro grupo de demonios cantantes que ellas también pretenden cazar. El problema es que una de las protagonistas esconde su verdadero origen como otro demonio, en medio de la animada lucha donde surge la famosa canción Golden, tan dorada como el Oscar. La letra deja el gran mensaje de abrazar el brillo propio y auténtico, sumando la amistad para superar desafíos, tratando de mostrarnos tal cual somos, sin ocultar cicatrices emocionales y dejar de esconder los demonios internos del pasado.

¿Por qué crees que tuvieron tanto éxito en tantos rincones diferentes del mundo?

Supongo que tiene que ver con uno de los grandes temas de la película: la habilidad que tiene la música para conectarse con la gente; es un estilo de superpoderes. La buena música trasciende cualquier límite geográfico.

Desde que Parásitos se convirtió en la primera producción extranjera en ganar el Oscar a la Mejor Película en 2020, Corea del Sur fue inundando con talentos el mundo de Hollywood. Al año siguiente, también había conseguido otra nominación con Minari, cuando ganó como Mejor Actriz de Reparto Youn Yuh-jung. En 2022 incluso había sido preseleccionada La decisión de partir en la categoría de Mejor Película Internacional y, aunque no figuró en las nominaciones finales, Corea volvió a destacarse en 2023 cuando la directora Celine Song consiguió la triple nominación de Vidas pasadas como Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guion.

Este año, en la lista shortlist, también habían preseleccionado La única opción, pero Corea del Sur contaba con otras producciones más entre los nominados gracias a las Huntr/x

¿El éxito Golden puede llegar a empujar todavía más el K-pop, aunque haya sido producida en Hollywood?

Cuando recién estrenamos con Netflix, en Corea cuestionaban que la hayamos hecho en Estados Unidos, polemizando si se podía decir que era realmente coreana. Y la verdad, es la mejor forma de demostrar lo lejos que llegó nuestra cultura coreana. Muchos de nosotros teníamos envidia de nuestros amigos japoneses y chinos por la popularidad de su cultura. Era como si fuéramos una clase inferior de Asia. Y ver que nuestra cultura cruza tantas fronteras, pasando por un estudio estadunidense como Netflix, significa que llegó nuestro momento de brillar, con otros contenidos como El juego del calamar. Y el K-Pop, además, es un aspecto diferente al resto de otras culturas.

¿Hasta qué punto influyó la música en la historia o la historia influyó en la música?

Desde muy temprano supimos que íbamos a agregar canciones. Eso nunca cambió. Y aunque no habían pensado en hacer un musical animado, enseguida se dieron cuenta de que definitivamente era un musical donde las canciones tenían que contar la historia en momentos específicos que pudieran evolucionar también los diferentes personajes. No queríamos que ninguna de las canciones figurara sólo por diversión. Tenía que ser parte de la historia, en la letra y el ritmo también. Si por ejemplo yo grababa un demo, lo agregaban como parte de la animación. Con la directora también trabajamos en conjunto, corrigiendo algunas letras de las canciones porque la historia fue cambiando con el paso del tiempo. El proceso fue muy intenso, llevó años de producción.

¿Antes de filmar o cantar juntas conocías a las otras dos cantantes Audrey Nuna y Rei Ami?

En realidad, nunca las había conocido hasta que estrenamos en Netflix. Apenas si las había visto al pasar, porque no trabajamos juntas. Siempre grabamos todo por separado. No tuvimos ninguna de las grabaciones juntas. Con las voces de las actuaciones fue igual, siempre fueron sesiones de grabaciones separadas. La primera vez que nos vimos fue realmente en la premier y, trabajando juntas, la primera vez fue ensayando para los programas de Jimmy Fallon y Saturday Night Live. Tuvimos suerte porque enseguida nos llevamos de maravilla. Y eso, de verdad, es muy raro también.

¿Y cómo viviste aquel momento en que cantaron juntas por primera vez?

Fue tan divertido... Me sorprendió lo parecidas que éramos a los tres personajes. Fue muy divertido ver que nuestros personajes cobraban vida con los mismos trajes. Incluso, en los detalles más tontos como el peinado, no tuvimos que discutir nada entre nosotras, pero aparecimos perfectamente coordinadas las tres.

¿Hasta qué punto ayuda una animación a expresarte en una forma que no lo podrías lograr en vivo con la música?

La parte en que canto haciendo gimnasia artística. Jamás podría cantar las notas más altas de Golden subida en un anillo como el del dibujo animado. Y la parte vocal, creo que también suena mucho más alta en la animación.

¿Tu casa está rodeada de humidificadores para cuidar tu voz?

Por suerte no, pero debería.

Para terminar, ¿qué es lo que más rescatas después del Oscar?

Me gustaría que se sienta como algo normal. Y no lo digo sólo por querer mostrar a nuestra gente y nuestra cultura en el cine, sino como una demostración al público de que se puede tener un cine con culturas muy específicas que hablen en un idioma universal. Realmente me gusta haberlo comprobado. Es algo que se ve en el cine de acción, pero nunca lo habíamos visto antes en animación. Me encantaría ver muchas más animaciones donde los lentes se enfoquen en culturas diferentes, porque nosotros ya lo hicimos.

¿Quiere decir que vamos a ver muchas más películas de K-Pop Demon Hunters?

No sé... por ahora queremos disfrutar este momento de gloria.

ACABARON DISCURSO

Después de que se criticó a la organización por cortar el speech de agradecimiento de EJAE, Yuhan y Mark Sonnenblick tras ganar como Mejor Canción Original por Golden de K-Pop Demon Hunters, tras bambalinas, en sala de prensa con ganadores, pudieron culminar con el discurso.

Sin embargo, Rob Mills, uno de los encargados de la transmisión, dijo a Variety que para próximas ediciones tratarán de aclarar a cada uno de los ganadores que, si suben en grupo, sólo una persona podrá dar el speech de agradecimiento. “Pero también en el almuerzo les decimos que tienen poco tiempo y es difícil. No sé cuál sea la solución más elegante, pero tenemos que ponerla en marcha”.

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