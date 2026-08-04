¡Ya es la buena! Las pistas que delataron la fecha de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Después de casi una década de relación y una familia consolidada, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siguen acaparando titulares por el tema que sus seguidores llevan meses esperando: su boda.

Aunque en las últimas semanas se había especulado una fecha para el esperado enlace, nuevos reportes apuntan a que ahora sí la pareja estaría lista para dar el "sí, acepto".

¿Cuándo es la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Las especulaciones comenzaron semanas atrás cuando circuló en redes sociales una supuesta invitación de boda que aseguraba que el enlace tendría lugar a principios de agosto. Incluso se habló de un elegante recinto en Sintra como escenario de la celebración.

Medios europeos afirman que los preparativos del enlace ya están en marcha. | IG georginagio

Sin embargo, aquella versión fue perdiendo credibilidad después de que diversos medios comprobaran que el lugar continuó operando con normalidad durante la fecha señalada, lo que llevó a considerar la invitación como una falsificación.

Lejos de apagar los rumores, una nueva publicación del diario británico The Sun volvió a poner el tema sobre la mesa con información distinta.

Según el tabloide, la boda tendría lugar el próximo 8 de agosto en la isla de Madeira, tierra natal de Cristiano Ronaldo, un destino con un enorme significado emocional para el futbolista.

Tras años de rumores, el compromiso anunciado en 2025 hace pensar que el matrimonio está cada vez más cerca. (Foto: georginagio)

La iglesia para la boda de Cristiano Ronaldo

De acuerdo con los reportes, la ceremonia religiosa estaría prevista en la histórica Catedral de Funchal, uno de los edificios más emblemáticos de Madeira.

El templo, con más de cinco siglos de historia, representa un sitio muy especial para Cristiano, ya que fue en esa isla donde nació, pasó su infancia y dio sus primeros pasos antes de convertirse en una de las mayores figuras del fútbol mundial.

La Catedral de Funchal sería el escenario elegido para el enlace de una de las parejas más famosas del deporte.

Para muchos seguidores, elegir este escenario tendría un fuerte componente simbólico, pues marcaría el inicio de una nueva etapa justamente en el lugar donde comenzó su historia.

¿Dónde será la recepción de la boda de Cristiano y Georgina?

Otra de las pistas que ha llamado la atención es la presunta reserva realizada en el exclusivo hotel Savoy Palace, uno de los complejos más lujosos de Madeira y ubicado muy cerca de la catedral.

Según las versiones difundidas por medios británicos, el establecimiento habría bloqueado varias áreas durante el viernes y el sábado.

Una presunta reserva en el exclusivo hotel Savoy Palace reavivó las especulaciones sobre la boda | IG georginagio

Incluso una fuente aseguró que dos plantas completas permanecerían cerradas al público, además de algunas zonas comunes y bares, una medida que buscaría garantizar la privacidad de los invitados.

Hasta ahora, el hotel no ha emitido ningún comunicado confirmando que el motivo de estas restricciones sea una boda.

¿Quiénes serán los invitados a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Como suele ocurrir con este tipo de eventos, también comenzó a circular una supuesta lista de invitados que mezcla a algunas de las figuras más conocidas del deporte y del entretenimiento.

Después de casi diez años de relación y una familia consolidada, Cristiano y Georgina estarían listos para dar el siguiente paso.(Instagram: cristiano).

Entre los nombres mencionados aparecen Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rio Ferdinand e incluso Lionel Messi. En el mundo de la música y el espectáculo también han sido vinculados artistas como Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott y Vin Diesel.

Sin embargo, ninguno de estos asistentes ha confirmado su presencia, por lo que la lista continúa siendo parte de las especulaciones que rodean el esperado enlace.

¿Por qué todos creen que Cristiano y Georgina se casarán este fin de semana?

Además de las recientes filtraciones, hay otros factores que alimentan la expectativa. En distintas entrevistas, Cristiano Ronaldo ha reconocido que casarse con Georgina siempre ha formado parte de sus planes y que solo esperaba encontrar el momento adecuado.

A ello se suma que, tras concluir sus compromisos deportivos más recientes, el delantero disfruta de un periodo con menor carga competitiva, algo que muchos consideran ideal para organizar una celebración privada junto a familiares y amigos.

Los seguidores de la pareja permanecen atentos a cualquier confirmación. IG

En las últimas semanas, la pareja también compartió imágenes de unas vacaciones familiares en un yate por Mallorca, donde ambos se mostraron relajados y disfrutando de tiempo con sus hijos antes de regresar a Portugal.

Aunque todas las señales parecen apuntar a que el esperado enlace está cada vez más cerca, la realidad es que, hasta el momento, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no han confirmado oficialmente la fecha ni los detalles de la ceremonia.

Habrá que esperar para descubrir si, después de casi diez años de amor, este fin de semana finalmente será el elegido para convertirse en marido y mujer.