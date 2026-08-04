“¿Quién decide el cuerpo correcto?”: La poderosa respuesta de Georgina Rodríguez tras ser señalada por su físico

Georgina Rodríguez decidió romper el silencio después de convertirse, una vez más, en blanco de comentarios sobre su apariencia física. La modelo y empresaria utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre los estándares de belleza, el amor propio y la presión que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que viven bajo el constante escrutinio público.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre las críticas a su cuerpo?

La prometida de Cristiano Ronaldo publicó un extenso mensaje en Instagram luego de que unas fotografías tomadas durante sus vacaciones familiares en Mallorca provocaran una ola de opiniones sobre su cuerpo.

La modelo cuestionó quién decide cuál es el cuerpo "correcto" y rechazó los estándares de belleza. IG

Mientras algunos usuarios criticaban su aspecto, otros salieron en su defensa, dando pie a un debate que, según la influencer, se repite prácticamente cada verano.

Lejos de responder con enojo, Georgina optó por compartir una reflexión personal en la que recordó que el cuerpo cambia con el paso del tiempo y que esa transformación forma parte de la vida.

Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió al inicio de su publicación, un mensaje que rápidamente se volvió viral y fue aplaudido por miles de seguidores.

La empresaria explicó que su mayor preocupación no son únicamente las críticas que recibe, sino el ejemplo que desea dar a sus hijos, especialmente a sus tres hijas.

Para ella, uno de los aprendizajes más importantes es que el valor de una persona nunca debe depender de su apariencia física ni de la opinión de desconocidos.

Así reaccionó Cristiano Ronaldo a los comentarios sobre el físico de Georgina Rodríguez

Rodríguez también aprovechó para destacar el papel de Cristiano Ronaldo como padre y aseguró sentirse orgullosa de los valores que transmite dentro de su familia, donde ambos buscan fomentar la autoestima, el respeto y la confianza por encima de cualquier estereotipo impuesto por la sociedad.

Georgina compartió la conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo sobre las críticas a su imagen. | IG georginagio

Uno de los momentos más emotivos del mensaje fue cuando reveló la conversación que sostuvo con el futbolista tras leer los comentarios negativos que inundaban las redes sociales.

Georgina confesó que llegó a sentirse preocupada porque muchas personas comenzaron a llamarla "gorda", una situación que, reconoció, le generó inquietud debido a que gran parte de su trabajo está relacionado con la moda y la imagen. Sin embargo, la respuesta de Cristiano Ronaldo cambió por completo su perspectiva.

Según contó, el delantero le recordó que su éxito no depende únicamente de su físico, sino de todo lo que representa como mujer, madre, empresaria y persona. Para Georgina, esas palabras fueron un recordatorio de que la verdadera autoestima no puede construirse sobre la aprobación de quienes opinan desde el anonimato.

Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”.

La prometida de Cristiano Ronaldo dijo que quiere enseñar a sus hijos a valorar a las personas más allá de su apariencia. IG

Georgina Rodríguez defiende sus curvas con un poderoso mensaje

Después de compartir ese momento familiar, la modelo lanzó una pregunta que se convirtió en el eje central de su reflexión:

¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto?".

La empresaria aseguró que su cuerpo cambiará con el tiempo y que eso forma parte de la vida. IG

Con esa frase cuestionó los estándares de belleza que cambian constantemente y que, a su juicio, generan una presión innecesaria sobre millones de mujeres. También puso sobre la mesa otra interrogante: si realmente la felicidad puede medirse por una talla o por el número que marca una báscula.

La influencer explicó que el ejercicio nunca ha sido para ella una forma de perseguir un ideal físico, sino una herramienta para cuidar su bienestar integral. Aseguró que entrenar le aporta salud, equilibrio emocional, disciplina, energía y tranquilidad, razones por las que continúa disfrutando de esa rutina sin convertirla en una obsesión por adelgazar.

En ese mismo mensaje reivindicó sus curvas y aseguró sentirse agradecida con un cuerpo que le ha permitido vivir experiencias importantes, formar una familia, superar momentos difíciles y seguir adelante.

La influencer afirmó que entrena por salud, bienestar y paz mental, no para cumplir un ideal estético. IG

La publicación estuvo acompañada por varias imágenes de sus vacaciones, incluidas las fotografías que originaron las críticas. También mostró parte de su alimentación cotidiana, dejando claro que no tiene intención de ocultar aspectos de su vida por miedo a los comentarios negativos.

Su publicación generó una rápida reacción en redes sociales. En pocas horas acumuló cientos de miles de "me gusta" y miles de comentarios de apoyo. Con este mensaje, Georgina Rodríguez recordó que la belleza no debe reducirse a un estándar impuesto.