Cristian Castro anuncia nuevas fechas en CDMX; canta a todo pulmón “Es mejor así”

Si te dio FOMO no haber ido al concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, después de ver los videos en TikTok, buenas noticias: acaba de anunciar nuevas fechas para que vayas a cantar todos sus éxitos en la Ciudad de México.

Diciembre de 2017 fue la última vez que Cristian Castro estuvo en el Auditorio Nacional de la CDMX en una gira en solitario. Después de eso, tuvo presentaciones esporádicas y una gira en conjunto con Yuri en 2024.

Por esa razón, cuando a inicios de 2026 compartió que realizaría una gira por México, sus fans no tardaron en agotar los boletos. Los primeros conciertos de la gira “Nada – Solo Éxitos Tour 2026” tuvieron lugar el pasado 10 y 11 de marzo en el “coloso de Reforma”.

Ahí confirmó, con sold out, ante 10 mil personas, por qué es considerada una de las voces más privilegiadas de México y uno de los artistas con más carisma en el escenario.

Los videos no tardaron en circular en redes sociales, dando pie a comparaciones con otros artistas, como Luis Miguel. Pero, sobre todo, despertando la envidia de quienes no pudieron conseguir boletos.

La buena noticia es que, a través de Instagram, el Auditorio Nacional dio a conocer que Cristian Castro abrió nuevas fechas para junio de 2026. Te contamos todos los detalles.

Cristian Castro es considerado uno de los artistas más talentosos y carismáticos de México Mezcal Entertainment

¿Cuándo estará Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

Después de las fechas del 10 y 11 de marzo, estaba planeado que Cristian Castro regresara al Auditorio Nacional el 14 y 15 de agosto, fechas que ya habían sido vendidas por completo. Sin embargo, recientemente anunció dos nuevos conciertos: 15 y 16 de junio.

Las fechas caen en lunes y martes, y el evento tiene un horario de las 20:30 horas. Para que no te quedes sin tus boletos, toma nota, pues la venta comenzará el próximo lunes 23 de marzo a las 11 de la mañana.

Y no, no habrá preventa ni ninguna dinámica especial. Se trata de la venta general que se hará a través de eticket.

¿Cuánto cuestan los boletos para Cristian Castro en CDMX?

El costo de los boletos para ver a Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la CDMX va de los 760 pesos mexicanos en el segundo piso, sección D, a los 4 mil 670 pesos en preferente A.

Estos costos ya incluyen el cargo de servicio, por lo que resultan accesibles, comparados con otros eventos similares.

¿Qué canciones canta Cristian Castro en su tour Nada?

De acuerdo a personas que asistieron a los conciertos del 10 y 11 de marzo e información de redes sociales, el setlist de “Nada – Solo Éxitos Tour 2026” de Cristian Castro es el siguiente (aunque puede cambiar):

Intro marcha italiana Se fue el sol París es una trampa En este bar Lloviendo estrellas It’s a heartache Solo dame una noche Meddley: Amor total – Agua nueva – Simplemente tú – Después de ti qué – Ángel Lloran las rosas Cuando me miras así Es mejor así Así era ella Yo quería Viajando en el tiempo Amor No puedo arrancarte de mí Por amarte así – vida sin tu amor – volver a amar No podrás Nunca voy a olvidar Meddley: No hace falta – Mañana, mañana – Vuélveme a querer – Si me vez llorar – Por ti –Lo mejor de mí Mi vida sin tu amor Azul Meddley: Quiero perderme contigo – Ya no pienso en ti – La más querida – Adiós amor te vas

Ya no hay pretexto para no cantar “Azul” o “No podrás”, en vivo con Cristian Castro. Toma nota y compra tus boletos para sus nuevos conciertos en CDMX.