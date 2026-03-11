Entre nostalgia, bromas y uno de los momentos más insólitos de la noche, Cristian Castro conquistó al público del Auditorio Nacional con un concierto sold out que mezcló humor y grandes clásicos. El cantante incluso firmó un plátano en pleno show y lo lanzó al público, provocando risas. El espectáculo reunió a miles de fans que corearon éxitos como "Azul", "Mi vida sin tu amor" y "Por amarte así".

Una noche de nostalgia que llenó el Auditorio Nacional

Aunque los conciertos de mitad de semana no suelen ser sinónimo de grandes emociones, la noche del martes fue la excepción. Cristian Castro logró convertir una jornada común en una auténtica celebración de nostalgia y romance al presentarse al agotar el Auditorio Nacional.

El intérprete apareció en el escenario vestido de morado, mientras pantallas con gráficos brillantes y estética de videojuego iluminaban el recinto. Antes de comenzar a cantar, animó a los asistentes a acompañarlo con palmas, creando una conexión inmediata con el público.

La velada arrancó con “Se fue el sol”, tema con el que el cantante dejó claro que su característica potencia vocal sigue intacta. Los agudos que lo convirtieron en una de las voces más reconocidas del pop latino resonaron con fuerza en uno de los escenarios más emblemáticos de México.

Cristian Castro en CDMX Especial

“Hola México”, saludó el artista antes de continuar con "En este bar", uno de los primeros momentos en los que invitó al público a cantar con él.

¿Quién vino a llorar?: el humor que conquistó al público

Durante la presentación, el intérprete no solo apeló a la nostalgia musical, sino también a su sentido del humor.

En medio del concierto lanzó una pregunta que provocó carcajadas y aplausos:

¿Quién vino a llorar? Es martes y están medio más o menos, ¿verdad? Es difícil llorar en martes… ¿sí puedes? Vas a poder.

La frase desató la reacción del público y terminó por consolidar la atmósfera emocional de la noche. Poco a poco, el recinto se transformó en un gigantesco coro que acompañó canciones que marcaron a varias generaciones.

Entre los momentos más coreados estuvieron clásicos como “Mi vida sin tu amor”, “No podrás” y “Azul”, que desde la década de los noventa forman parte del repertorio sentimental de miles de fans.

El momento viral: firma un plátano y lo lanza al público

Uno de los episodios más comentados del concierto ocurrió cuando Cristian Castro protagonizó una escena tan inesperada como divertida.

El cantante pidió un plumón en pleno escenario para firmar un plátano. La curiosa dinámica surgió después de que prometiera regalar la fruta a quien recordara la canción “Solo dame una noche”.

Tras elegir a un fan entre el público, el intérprete autografió la banana mientras el auditorio estallaba en risas. Instantes después, lanzó el peculiar “recuerdo” hacia las butacas, generando uno de los momentos más virales de la noche.

El artista también bromeó con el público sobre su apariencia, contando que ha bajado de peso y que su secreto fue simplemente “dejar de comer migajón”.

Invitados especiales y guiños musicales inesperados

La noche también contó con la presencia de varias figuras del espectáculo y el deporte entre el público. Entre los asistentes estuvieron el legendario boxeador Julio César Chávez, además de la actriz Sofía Castro.

En uno de los momentos más emotivos, Chávez incluso se acercó al escenario para abrazar al cantante, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

Musicalmente, el concierto también incluyó algunas sorpresas. El cantante interpretó “It’s a Heartache”, popularizada por Bonnie Tyler, mientras tocaba el pandero, y en otro momento mezcló “Lloviendo estrellas” con el coro de “Friday I’m in Love”, tema de la banda británica The Cure.

Cristian Castro Especial

Un recorrido por los himnos de su carrera

A lo largo del espectáculo, Cristian Castro hizo un repaso por los grandes éxitos que han definido su trayectoria musical.

Canciones como “Por amarte así”, “Volver a amar”, “Yo quería” y “Es mejor así” aparecieron en distintos medleys acompañados por arreglos de cuerdas, mientras el cantante realizaba cambios de vestuario que iban desde tonos verdes y grises hasta un elegante smoking para el tramo final del show.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Lloran las rosas”, canción que dedicó a su abuela, provocando que miles de celulares se encendieran en el recinto.

Cristian Castro

Un cierre lleno de emoción

Tras casi dos horas de espectáculo, el artista dejó el escenario brevemente para regresar con un encore que incluyó algunos de los temas más queridos de su carrera.

El concierto concluyó con “Azul”, uno de los himnos más representativos de su discografía, que fue coreado por todo el Auditorio Nacional.

Cuando las luces se encendieron, miles de voces seguían cantando, confirmando que, incluso en un martes cualquiera, Cristian Castro es capaz de convertir una noche ordinaria en un espectáculo inolvidable lleno de nostalgia, humor y momentos virales.

