Cristian Castro regresa al Auditorio Nacional: fechas, precios y venta de boletos

Hablar de Cristian Castro es hablar de una de las voces más potentes y reconocibles de la música mexicana. Desde los años noventa, el cantante ha conquistado al público con interpretaciones cargadas de emoción y una presencia escénica que lo convirtió en un referente del pop.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Cristian ha sabido mantenerse vigente, conectando tanto con quienes crecieron escuchando sus baladas como con nuevas generaciones que redescubren sus éxitos. Su regreso al Auditorio Nacional confirma que su legado sigue más vivo que nunca.

Nuevas fechas tras el éxito total en el Auditorio Nacional

El entusiasmo de los fans no se hizo esperar. Luego de agotar los boletos de sus dos primeras fechas en el Auditorio Nacional, Cristian Castro anunció oficialmente dos nuevas presentaciones en el llamado Coloso de Reforma.

Los conciertos se llevarán a cabo los próximos 14 y 15 de agosto, fechas que prometen noches llenas de nostalgia, romanticismo y una producción a la altura de su trayectoria. La alta demanda dejó claro que el público mexicano sigue respondiendo con fuerza a cada anuncio del artista.

“Nada… Solo Éxitos Tour 2026”, una gira para cantar de principio a fin

Cristian Castro regresa a los escenarios con una gira histórica. “Nada… Solo Éxitos Tour 2026” está diseñada como un recorrido musical por los temas que definieron su carrera y que hoy forman parte de la memoria colectiva.

El concepto del tour es claro con un espectáculo pensado para cantar de principio a fin, con arreglos cuidados y una selección de canciones que marcaron distintas etapas de su vida artística.

Además de sus presentaciones en la Ciudad de México, el cantante también anunció fechas en Monterrey, Mérida, Querétaro, León y Guadalajara, consolidando una de las giras más amplias de su carrera reciente.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos? Todo lo que debes saber

La venta de boletos para las nuevas fechas en el Auditorio Nacional se realizará a través del sistema ETicket.

La fecha confirmada para la venta es el martes 3 de febrero a las 11:00 de la mañana.

Dado el antecedente de sold out en sus conciertos anteriores, se recomienda a los fans estar atentos y preparados para asegurar su lugar desde el primer momento.

Cristian Castro anuncia concierto en el Auditorio Nacional

Precio de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Tras la venta de las primeras fechas, ya se conocen los precios oficiales para los conciertos. Estos son los costos por zona:

Preferente A: $3,990

$3,990 Preferente B: $3,490

$3,490 Preferente C: $3,250

$3,250 Preferente D: $3,000

$3,000 Luneta A: $2,200

$2,200 Luneta B: $1,900

$1,900 Luneta C: $1,700

$1,700 Balcón A: $2,800

$2,800 Balcón B: $2,600

$2,600 Balcón C: $2,400

$2,400 Primer piso A: $1,500

$1,500 Primer piso B: $1,350

$1,350 Primer piso C: $1,250

$1,250 Primer piso D: $1,150

$1,150 Segundo piso A: $950

$950 Segundo piso B: $800

$800 Segundo piso C: $650

$650 Segundo piso D: $550

Cristian Castro regresa a CDMX: fechas, sede y cuándo comprar boletos Especial

Los grandes éxitos de Cristian Castro que no pueden faltar

Aunque el setlist final puede variar, el público espera escuchar los temas que convirtieron a Cristian Castro en un ícono del pop latino. Entre sus canciones más emblemáticas destacan:

No podrás

Azul

Por amarte así

Lloviendo estrellas

Nunca voy a olvidarte

Mi vida sin tu amor

Amor

Volver a amar

Es mejor así

Te llamé

Un regreso que promete noches inolvidables

El regreso de Cristian Castro al Auditorio Nacional no solo confirma su vigencia, sino también el cariño inquebrantable del público mexicano. Con fechas agotadas, nuevas presentaciones y una gira enfocada en sus mayores éxitos, el cantante se perfila para protagonizar uno de los momentos musicales más esperados de 2026.

