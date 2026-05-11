¡Momento incómodo! Confunden a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en la Mañanera

La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum vivió uno de esos momentos inesperados que rápidamente se convierten en tendencia en redes sociales. Todo ocurrió cuando una reportera confundió a la cantante Majo Aguilar con su prima Ángela Aguilar.

Confunden a Majo Aguilar con Ángela Aguilar

Mientras realizaba una pregunta dirigida a Majo Aguilar durante la presentación del programa musical México Canta 2026, la reportera cometió la confusión al mencionar el nombre de Ángela Aguilar.

Majo Aguilar asistió al evento como parte de la promoción del programa musical. IG majo__aguilar

Al percatarse del error, corrigió de inmediato entre nervios y lanzó una frase que terminó por robarse el momento:

Perdón… ya seremos virales”.

La reacción provocó risas entre los presentes y un ambiente relajado en la sala. Incluso la presidenta Sheinbaum intervino con naturalidad para calmar la situación:

Cualquiera se equivoca, no pasa nada”, respondió, cerrando el instante con tono amable.

Majo Aguilar reaccionó con calma ante el incómodo momento mediático. IG majo__aguilar / angela_aguilar_

¿Cómo reaccionó Majo Aguilar con la confusión con Ángela Aguilar?

Lejos de incomodarse, Majo Aguilar tomó el momento con calma y profesionalismo, continuando su participación en la conferencia. La cantante asistió como embajadora del proyecto “México Canta por la paz y contra las adicciones”, una iniciativa que busca impulsar nuevos talentos y promover la música como herramienta de transformación social.

Incluso tuvo la oportunidad de interpretar brevemente un fragmento musical, demostrando su cercanía con el público y el espíritu del proyecto.

El error ocurrió en la presentación de “México Canta 2026”. IG majo__aguilar

Redes sociales reaccionan a la confusión

Como era de esperarse, el video del momento no tardó en circular en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron tanto al error como a la eterna comparación entre las primas Aguilar.

Entre los mensajes que más circularon destacaron frases como:

“Se equivocó a propósito para volverse viral”

“¿Ahora nadie se puede equivocar?”

“Ese siempre será su karma”

“Bien por Majo, Ángela Aguilar jamás podría”

¿Qué pasó entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

Aunque pertenecen a la misma familia, las trayectorias de Majo y Ángela Aguilar han seguido caminos distintos dentro del regional mexicano.

Por un lado, Majo Aguilar ha construido su carrera enfocándose en la música ranchera y el mariachi tradicional, apostando por un estilo más clásico y cercano a las raíces del género.

Aclara que su respuesta no fue enojo, sino sorpresa ante la pregunta. IG majo__aguilar / angela_aguilar_

Por otro lado, Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas del regional mexicano contemporáneo, con una fuerte presencia en escenarios internacionales y en redes sociales.

Su vida personal, incluido su matrimonio con el cantante Christian Nodal, también ha mantenido su nombre en constante conversación pública.

A pesar de compartir apellido y talento, ambas artistas han sido vinculadas a un distanciamiento familiar que ha sido tema recurrente en medios de espectáculos. Incluso se ha señalado que Majo Aguilar no asistió a la boda de su prima con Nodal, lo que reforzó las especulaciones sobre una relación distante entre ambas.