Presentan edición 2026 de México Canta; Majo Aguilar y Junior H invitados especiales

La Secretaría de Cultura presentó oficialmente en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la edición 2026 de México Canta, un concurso binacional que busca impulsar nuevas narrativas musicales entre jóvenes de México y Estados Unidos.

Durante el anuncio, la titular de Cultura, Claudia Curiel, estuvo acompañada por la cantante Majo Aguilar, el intérprete Junior H y Miguel Trujillo, representante del Consejo Mexicano de la Música.

Curiel explicó que el proyecto forma parte de la estrategia integral de atención a las causas por la paz y contra las adicciones, al considerar que la música y la cultura son herramientas fundamentales para transformar vidas y fortalecer el tejido social, pues tiene un enfoque especial en enviar mensajes alejados de la violencia y la discriminación.

“El objetivo del concurso ha sido siempre impulsar nuevas narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia o cualquier tipo de discriminación”, señaló la funcionaria.

El proyecto forma parte de la estrategia integral de atención a las causas por la paz y contra las adicciones. Especial IA/ Arturo Páramo

¿Dónde y cuándo iniciará?

La secretaria detalló que la segunda edición de México Canta incluirá semifinales presenciales en el Million Dollar Theater el próximo 23 de agosto y en el Teatro Ángela Peralta el 30 de agosto.

Posteriormente, el 6 de septiembre se transmitirá un programa especial con lo mejor de ambas semifinales y la gran final se realizará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde el público elegirá a los ganadores.

¿Qué premios otorgará la segunda edición?

Como parte de los premios, los finalistas recibirán la producción de un disco profesional con el acompañamiento del Consejo Mexicano de la Música y los ganadores ofrecerán una presentación especial el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, en el marco de las celebraciones patrias.

Durante su participación, Majo Aguilar expresó su orgullo por formar parte del Consejo Mexicano de la Música y resaltó la importancia de preservar las raíces culturales mexicanas.

Nuestras raíces nos empoderan y estar orgullosos de ellas nos engrandece y lo más importante, nos hace libres”, afirmó la cantante.

Por su parte, Junior H destacó el alcance global del regional mexicano y el compromiso que implica conectar con millones de personas a través de la música.

Entendí que la música además de ser una forma de expresión también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo”, comentó el artista, quien además invitó a los jóvenes a participar en el certamen y confiar en su talento.

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fdm