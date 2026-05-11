Mamá e hija que lloraron en el Zócalo por BTS sí fueron al concierto y cumplieron su sueño

La pasión que despierta BTS no conoce límites geográficos ni generacionales, es por eso que mamá e hija que lloraron en el Zócalo por el grupo de K-pop se hicieron virales. La buena noticia es que esta fama logró que sí fueran al concierto y cumplieron su sueño de ARMY.

Durante los conciertos de BTS en México, hubo muchos videos que llegaron a la viralidad de redes sociales. Entre ellos, el caso de Ceci y Sol, mamá e hija ARMY que fueron captadas afuera de Palacio Nacional con una emoción desbordada por ver a los idols coreanos.

Lo que para algunos fue un simple momento de fervor, para la comunidad K-pop fue un llamado a la acción que demostró que la empatía es el lenguaje universal del grupo surcoreano.

Mamá e hija virales sí fueron al concierto de BTS Instagram @paolavalmp3s

El inicio del viaje ARMY de Ceci y Sol

Durante la visita de BTS a Palacio Nacional, las cámaras captaron a Ceci y su hija Sol mientras se encontraban entre la multitud, esperando apenas un atisbo de conexión con el grupo que ha cambiado sus vidas.

En las imágenes que inundaron las redes, se observa a ambas abrazadas, llorando con una intensidad que solo un verdadero fan puede comprender. No era solo por la música; era el reconocimiento de un esfuerzo, la representación de sus sueños y el deseo de estar cerca de quienes les han brindado consuelo a través de sus letras. La autenticidad de su reacción fue lo que las hizo virales.

Mamá e hija virales sí fueron al concierto de BTS Instagram @paolavalmp3s

Influencer cumple el sueño: Ceci y Sol van al concierto de BTS

La influencer Pao Valencia se encargó de pedir ayuda a ARMY para encontrar a Ceci y Sol y poder cumplirles su sueño de ir al concierto de BTS en el Estadio GNP. Diversas cuentas de fans y fanbases en México iniciaron una campaña para localizarlas.

La comunidad logró contactar a Ceci y Sol y ponerlas, quienes recibieron la buena noticia de que verían al RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook en su segunda fecha en la CDMX.

A través de sus redes sociales, Ceci y Sol compartieron su asistencia al concierto de BTS con Army Bomb incluída. Toda la experiencia fue compartida también en las redes sociales de Pao Valencia:

Mamá e hija virales sí fueron al concierto de BTS Instagram @cexyliciuss

Un segundo concierto gracias a ARMY

De pasar a ser la “mamá e hija que lloraron viendo a BTS en Palacio Nacional”, se convirtieron en “mamá e hija que vieron dos veces a BTS”. Pues además de asistir a la fecha del 9 de mayo, ambas pudieron estar en el cierre del paso del grupo por México.

En su cuenta de redes sociales, Ceci compartió que gracias al poder ARMY, recibieron dos entradas para ver al grupo de K-pop por segunda ocasión y acudir a la tercera fecha. Esto no solo fue especial por sí mismo, sino que también fue un evento que se realizó en el marco del Día de las Madres en México.

La historia de Ceci y Sol marca un precedente en cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para el bien común dentro de la industria del entretenimiento; ARMY México demostró una vez más que es un fandom listo para darlo todo por cumplir sus sueños.