SEP buscará mantener 6 semanas de vacaciones; Sheinbaum pide consenso para calendario escolar

Este lunes 11 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó el tema sobre el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026, apuntando que el gobierno federal buscará mantener el esquema tradicional de seis semanas de vacaciones para este sector.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó que será este lunes cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) determine, mediante consenso con autoridades educativas estatales, el calendario definitivo para el próximo ciclo escolar.

Sheinbaum subrayó que la propuesta presentada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, no surgió de manera unilateral, sino que fue respaldada por los titulares de educación de las 32 entidades federativas y la Ciudad de México.

El calendario escolar que anunció el secretario de Educación Mario Delgado fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de educación de los 32 estados y la CDMX, no fue una ocurrencia, sino una petición de muchos maestros y padres de familia”, declaró.

La jefa de Estado aclaró que todavía no existe un calendario definitivo y afirmó que el objetivo de su gobierno es encontrar una solución equilibrada. Cuartoscuro

¿Qué fue lo que planteó la SEP?

La discusión sobre el calendario escolar se intensificó luego de que la SEP planteara concluir las clases el próximo 5 de junio, más de un mes antes de lo previsto originalmente. Entre las razones expuestas se encuentran las altas temperaturas registradas en varias regiones del país y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México será una de las sedes.

Derivado de lo anterior, la propuesta provocó reacciones encontradas entre padres de familia, docentes y gobiernos estatales, pues diversas organizaciones educativas y especialistas advirtieron que un recorte tan amplio podría afectar el cumplimiento del plan académico y profundizar el rezago educativo.

Ante las críticas, la jefa de Estado aclaró que todavía no existe un calendario definitivo y afirmó que el objetivo de su gobierno es encontrar una solución equilibrada que permita preservar las seis semanas tradicionales de vacaciones sin afectar el aprendizaje de los estudiantes.

La presidenta detalló que inicialmente algunas autoridades educativas planteaban ampliar aún más el periodo vacacional; sin embargo, tras escuchar las inquietudes de madres y padres de familia, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas volvió a reunirse para revisar la propuesta y construir un acuerdo de consenso.

Por último, la SEP informó que continuará el análisis técnico y pedagógico antes de publicar oficialmente el calendario escolar definitivo para el ciclo 2025-2026.

Reproducir

fdm