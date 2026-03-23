Estos son los conciertos cancelados en México en lo que va del 2026

En las últimas semanas ha llamado la atención los conciertos cancelados durante este 2026 en México, reflejando una etapa complicada para la industria musical en vivo. En los últimos meses, distintos factores han influido en la suspensión de eventos, desde problemas de seguridad hasta decisiones de organización tomadas a última hora.

La experiencia de asistir a un concierto suele planearse con anticipación, por lo que estos cambios inesperados afectan directamente a los fans. Muchas personas organizan viajes, compran boletos con meses de antelación y preparan cada detalle para disfrutar del evento.

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Sin embargo, las cancelaciones repentinas han provocado frustración, ya que los planes se caen incluso a pocas horas de que inicien los shows.

Conciertos cancelados en 2026

Cancelaciones en festivales

El Festival Vibra 2026, que se realizaría el 21 de marzo en el Autódromo de Querétaro, es uno de los ejemplos más claros de esta situación. A pesar de que todo estaba listo para comenzar a las 15:00 horas, el evento fue cancelado el mismo día.

La razón principal fue que los organizadores no lograron obtener el permiso final del municipio de El Marqués, lo que impidió su realización.

En contraste, el Vive Latino 2026 sí se llevó a cabo como estaba previsto, manteniéndose como uno de los festivales más importantes del país. Aun así, no estuvo libre de complicaciones, ya que algunos artistas anunciados originalmente no pudieron presentarse.

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Entre los casos más destacados están The Mars Volta, Moby, quien fue sustituido por DJ Steve Aoki y NAFTA, lo que generó ajustes de último momento en el cartel.

Conciertos cancelados

La situación de seguridad en el país también ha tenido consecuencias directas en la agenda musical. Tras la caída de El Mencho, se registró un aumento en la violencia que afectó la realización de varios conciertos, especialmente en Guadalajara.

Uno de los casos más relevantes fue el de Kali Uchis, quien tenía programada una presentación el 22 de febrero en el Auditorio Telmex como parte de su “The Sincerely Tour”. El concierto fue cancelado debido al contexto de inseguridad en la región.

Kali Uchis estará en CDMX para dar un concierto. Instagram

Otros artistas optaron por no cancelar definitivamente, pero sí modificar sus fechas. La Arrolladora Banda El Limón y Silvana Estrada decidieron posponer sus presentaciones en Guadalajara. En el caso de Silvana Estrada, su concierto fue reprogramado para el 17 de abril en el Teatro Diana.

En la capital del país, varias cancelaciones estuvieron relacionadas con temas logísticos. Uno de los casos más destacados fue el de Pink, quien tenía programados conciertos los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP. La empresa promotora informó que la cancelación se debió a una situación descrita como “fortuita”, ajena tanto a la artista como al recinto.

Pink Especial

El concierto de Lucho SSJ, previsto para el 6 de marzo en el Foro Puebla, también fue cancelado sin que se detallaran las razones específicas. En este caso, se emitió un comunicado similar, deslindando de responsabilidad al artista, al recinto y a la promotora.

Carolina Ross se sumó a la lista de cancelaciones con su presentación programada para el 2 de mayo en el Teatro Metropólitan. Según lo informado, el evento no se llevará a cabo debido a imprevistos logísticos fuera del control de las partes involucradas.

Por su parte, Los Ángeles Azules tampoco podrán presentarse el 6 de junio en la Plaza de Toros México. La cancelación fue confirmada por OCESA, señalando nuevamente problemas logísticos ajenos al artista, al recinto y a la empresa organizadora.

Especial

No todas las cancelaciones están relacionadas con factores externos como la seguridad o la logística. En algunos casos, la respuesta del público también influye. Un ejemplo es el de Yeri Mua, quien decidió cancelar su gira en México y Estados Unidos.

La cantante anunció la decisión a través de su cuenta oficial de Instagram, donde también dejó ver cambios en su equipo de trabajo.

Reembolsos y respuesta al público

Ante esta ola de cancelaciones, una de las principales preocupaciones de los asistentes ha sido la devolución de su dinero. En el caso de los eventos organizados por OCESA, la empresa informó que los reembolsos se realizarán automáticamente a las tarjetas con las que se efectuó la compra.

Además, se detalló que la devolución será total, incluyendo cualquier cargo adicional que se haya aplicado durante la transacción.

PJG