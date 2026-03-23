Ca7riel & Paco Amoroso anuncian conciertos en México: ciudades y cuándo comprar boletos

Ca7riel & Paco Amoroso sorprendieron esta mañana al revelar una buena noticia para todos sus fans, ya que los argentinos regresarán a México, en esta ocasión gracias a su nueva gira con la que darán varios conciertos en diferentes ciudades del país.

Si no te quieres quedar sin ver a Ca7riel & Paco Amoroso, aquí te contamos los detalles de sus próximos conciertos en México y cuándo podrás comprar tus boletos para presenciar alguno de sus shows.

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¿Cuándo y dónde se presentarán Ca7riel & Paco Amoroso en México?

Ca7riel & Paco Amoroso llegarán a México y se presentarán en diferentes ciudades del país.

Aquí te compartimos las ciudades, fechas y recintos en los que los músicos darán algún show de su gira FREE SPIRITS WORLD TOUR.

CA7RIEL & Paco Amoroso

31 de julio- Auditorio Banamex en Monterrey

2 de agosto- Auditorio Telmex en Guadalajara

4 de agosto. Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro

6 y 7 de agosto- Palacio de los Deportes en CDMX

9 de agosto- Auditorio GNP en Puebla

12 de agosto- Foro GNP en Mérida

¿Cuándo es la preventa de boletos para Ca7riel & Paco Amoroso en México?

Si no te quieres perder el regreso de Ca7riel & Paco Amoroso a México, te contamos que la venta de boletos para sus shows ocurrirá dentro de unos días.

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Toma en cuenta que las boleteras en donde podrás comprar tus boletos son Ticketmaster para ciudades como CDMX, Monterrey y Guadalajara. Para las demás fechas podrás adquirir tus entradas en Eticket.

La primera venta será la Beyond, la cual es exclusiva para algunos tarjetahabientes de Banamex. Si eres de los afortunados, podrás comprar tus boletos el 24 de marzo a las 9:00 AM.

La siguiente venta será la Priority, que también es exclusiva para algunos clientes de Baname. La venta se realizará el 25 de marzo a las 9:00. Toma en cuenta que ese mismo día habrá una venta para fans a las 10:00 AM.

Por otra parte, el 26 de marzo a las 11:00 AM podrás comprar tus boletos en la preventa, solamente podrán tener acceso a ella aquellos que cuenten con una tarjeta de crédito o débito Banamex.

Finalmente, si no cuentas con una tarjeta de este banco, podrás comprar tus boletos con cualquier plástico en la venta general el 27 de marzo a las 11:00 AM.

Por ahora se desconocen los precios de los boletos, pero se espera que un día antes de la primera venta se revelen.

PJG