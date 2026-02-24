Kali Uchis reacciona a violencia en México tras la cancelación de su concierto en Guadalajara 

Kali Uchis se vio obligada a cancelar el concierto que daría en Guadalajara el domingo pasado tras la ola de violencia que se desató en Jalisco y otros estados del país tras la muerte de El Mencho. Tras lo ocurrido, la cantante reaccionó y publicó unos mensajes dirigidos a sus fans mexicanos.

Cabe destacar que la cantante ya había dado un concierto en Monterrey la semana pasada y sería el domingo cuando se presentara en Guadalajara, sin embargo, debido a la ola de violencia y a la orden del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de cancelar los eventos masivos de ese día.

Kali Uchis reacciona a la ola de violencia en México

Por medio de sus historias en Instagram, Kali Uchis lanzó dos mensajes dirigidos especialmente a sus fans mexicanos. En el primero de ellos, la cantante compartió una foto comiendo comida mexicana y compartió que ya se encuentra en CDMX para el concierto que dará este miércoles.

“Muchas gracias por su paciencia, ahora que TODO mi equipo están seguros y a salvo, puedo darle esta gran noticia: Nos vemos este miércoles Ciudad de México. Con mucho amor y emoción de poder compartir con ustedes”.

En una segunda historia, Kali Uchis compartió un mensaje dirigido a los fans de Guadalajara, quienes se quedaron con las ganas de ver en vivo a la famosa.

Además, mencionó que le importaba la seguridad de sus fans más que dar un concierto, esto haciendo referencia a la cancelación que daría en Guadalajara.

“Guadalajara, espero poder compartir con ustedes en un futuro muy cercano y les amo. Más importante que un concierto es la seguridad de todos y estoy orando por todo el país. Qué viva México”.

Hay que mencionar que horas después de la ola de violencia en Jalisco, Kali Uchis compartió una historia en donde informó a sus fans que se encontraba bien.

“Pido que se cuiden, por favor, y estén seguro. Les amo mucho y estoy rezando por México, También me gustaría hacerles saber a aquellos que se han preocupado por mi seguridad que estoy a salvo. Gracias por sus buenos deseos”.

