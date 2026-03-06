Pink cancela conciertos en CDMX: qué pasará con los boletos para el Estadio GNP en abril

La gira mundial de Pink sufrió un inesperado cambio para sus seguidores mexicanos. Los conciertos que la cantante tenía programados para el 26 y 27 de abril en la Ciudad de México quedaron oficialmente cancelados, generando sorpresa y descontento entre los fans que esperaban verla en vivo después de varios años sin presentarse en el país.

Los conciertos en CDMX formaban parte del “Carnival Tour”, la ambiciosa gira internacional con la que la intérprete de éxitos como Just Give Me a Reason y So What ha recorrido distintas ciudades del mundo. Sin embargo, el regreso de la estrella pop a territorio azteca no se concretará como estaba previsto.

La noticia fue confirmada por la promotora OCESA mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde explicó que los conciertos planeados en el Estadio GNP Seguros no podrán llevarse a cabo.

La razón detrás de la cancelación

De acuerdo con la información oficial, la cancelación responde a problemas logísticos derivados de un caso fortuito, situación que, según el comunicado, está fuera del control de todas las partes involucradas en la organización del evento.

La promotora señaló que la situación afecta la infraestructura necesaria para el espectáculo, lo que imposibilita garantizar las condiciones adecuadas para realizar los conciertos.

Aunque el anuncio explica que el problema es ajeno tanto a Pink como a los organizadores y al recinto, no se ofrecieron detalles específicos sobre el incidente logístico que provocó la cancelación.

Esta falta de información adicional generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores de la cantante expresaron sorpresa e incluso frustración, especialmente aquellos que habían planeado viajes o adquirido boletos con meses de anticipación.

Pink aún no se pronuncia sobre la cancelación

Hasta el momento, Pink no ha emitido ningún mensaje oficial en sus redes sociales ni declaraciones públicas respecto a la cancelación de sus conciertos en México.

La artista, conocida por mantener una relación cercana con su audiencia, suele compartir actualizaciones de sus giras y proyectos con sus seguidores, por lo que muchos fans esperan que en las próximas horas o días publique algún mensaje aclarando la situación.

Cuánto costaban los boletos del concierto del Pink en CDMX

Los conciertos de Pink en el Estadio GNP Seguros contaban con una amplia variedad de precios, dependiendo de la zona dentro del recinto.

Los boletos se encontraban aproximadamente en un rango que iba desde los mil 500 pesos en las zonas más accesibles hasta más de 7 mil pesos en áreas preferentes, además de paquetes VIP que podían elevar el costo.

La alta demanda reflejaba la expectativa por el regreso de la cantante a México, ya que la preventa generó gran interés entre sus seguidores.

¿Qué pasará con los boletos?

Tras el anuncio de cancelación, muchos asistentes se preguntan qué sucederá con las entradas ya adquiridas. Aunque en el comunicado inicial se confirmó la suspensión de los conciertos, la promotora indicó que en los próximos días se dará a conocer el proceso para el reembolso de los boletos.

Generalmente, en este tipo de situaciones las devoluciones se realizan a través de los canales oficiales de venta, por lo que se recomienda a los compradores mantenerse atentos a los avisos de la empresa correspondiente.

La cancelación de estos conciertos representa un golpe para los fans mexicanos de Pink, quienes esperaban disfrutar de uno de los espectáculos pop más espectaculares del momento.

